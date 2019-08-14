Мать Бузовой нелепо оправдалась за "дочь-блокадницу"

Ирина Бузова объяснила неудачную шутку своей дочери, на которую так бурно отреагировала общественность.

Ольга Бузова, недавно опубликовавшая видео, на котором лижет тарелку, спровоцировала очередной скандал. Звезда пояснила свое действие тем, что является "блокадницей". Фолловеры недоумевали, как певица могла осквернить память тех, кто пережил страшные годы войны. Критиковать звезду принялись известные люди. Михаил Боярский и Илья Резник, которые, как и Ольга Бузова, являются уроженцами этого города, заявили, что телеведущая своим поведением обидела их, а ее шутка безнравственна.

Сама артистка пока никак не прокомментировала ситуацию, зато мать певицы встала на ее защиту. Ирина Александровна отметила, что дочь не хотела никого обидеть, просто ее с самого детства учили доедать все до последней крошки. Бабушка неоднократно рассказывала внучке о том трудном времени, которое пришлось пережить в годы блокады. "Ее бабушка – блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах <.> Мы действительно ни куска хлеба, ни крошки не оставляли никогда на тарелках. То есть пережитый голод действительно сохраняется в генах поколениями", – рассказала Ирина Бузова в интервью "Пятому каналу".

Добавим, что выходку Ольги Бузовой прокомментировала и известный блогер Лена Миро. Девушка назвала поступок звезды омерзительным. Кроме того, она отметила, что лучшим наказанием для певицы будет ненависть поклонников, которые в скором времени забудут о ней. "Пусть Олю забудут так же, как она – та, которая родилась и выросла в Ленинграде, – забыла, что стоит за словом "блокада", – считает Лена Миро.