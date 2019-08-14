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Шоу-бизнес

Мать Бузовой нелепо оправдалась за "дочь-блокадницу"

Фото: instagram.com/buzova86/
Ирина Бузова объяснила неудачную шутку своей дочери, на которую так бурно отреагировала общественность.
прочитано 1662 раза

Ольга Бузова, недавно опубликовавшая видео, на котором лижет тарелку, спровоцировала очередной скандал. Звезда пояснила свое действие тем, что является "блокадницей".  Фолловеры недоумевали, как певица могла осквернить память тех, кто пережил страшные годы войны. Критиковать звезду принялись известные люди. Михаил Боярский и Илья Резник, которые, как и Ольга Бузова, являются уроженцами этого города, заявили, что телеведущая своим поведением обидела их, а ее шутка безнравственна. 

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Сама артистка пока никак не прокомментировала ситуацию, зато мать певицы встала на ее защиту. Ирина Александровна отметила, что дочь не хотела никого обидеть, просто ее с самого детства учили доедать все до последней крошки. Бабушка неоднократно рассказывала внучке о том трудном времени, которое пришлось пережить в годы блокады. "Ее бабушка – блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах <.> Мы действительно ни куска хлеба, ни крошки не оставляли никогда на тарелках. То есть пережитый голод действительно сохраняется в генах поколениями", – рассказала Ирина Бузова в интервью "Пятому каналу".

Добавим, что выходку Ольги Бузовой прокомментировала и известный блогер Лена Миро. Девушка назвала поступок звезды омерзительным. Кроме того, она отметила, что лучшим наказанием для певицы будет ненависть поклонников, которые в скором времени забудут о ней. "Пусть Олю забудут так же, как она – та, которая родилась и выросла в Ленинграде, – забыла, что стоит за словом "блокада", – считает Лена Миро.

14 августа 2019, 13:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Волгоград
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Неумная силиконовая женщина. Насекомое, живущее рефлексами...
Гость
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Стыдно иметь такую дочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
Ответить
Гость
Понятно, что гулена Ирина Ольга точно от другого мужика, от узбека или таджика Анна похожа на отца
Точно что то с Ольгой не то Посмотрите последнее фото где она в черном платье там мрак с размером обуви Что это за 45 для женщины??Зачем она так нарастила волосы до попы ? Это уже перебор Всю жизнь быть искусственной, показатель того ,что своего нет ничего Надо скрывать себя Даже зацепиться не за что, не только во внешности,но и с головой беда
Гость
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Гость
Где же была мама ,когда дочь ушла из дома к мужику в 17 лет Потом решила зарабатывать другим доступным путем Жила и работала в доме терпимости Обслуживая клиентов Где была МАМА? Теперь защищает КОНЕЧНО от дочки идут вливания Если такая умная мама что же не воспитывала дочь ,которая в общественном месте сидит в купальнике и явно облизывает тарелку с другой ,вульгарной целью и ещё под собственный смех выдает совсем дурные слова Лучше молчи Сама такая по жизни гулена
Понятно, что гулена Ирина Ольга точно от другого мужика, от узбека или таджика Анна похожа на отца
Гость
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Ещё этой так сказать маме дали недавно награду как лучшая мама года ЗА ЧТО?? За то что ольгу упустила с 17 лет моталась по "злачным "местам сейчас весь интернет завалила попами и промежностью Если такая умная давно надо подсказать Ольги чтобы она не пела Сама не глухая Голоса нет и одни возмущения по этому поводу А сейчас на её дурь, в защиту Глупая ты баба мамочка
Гость
Ответить
Где же была мама ,когда дочь ушла из дома к мужику в 17 лет Потом решила зарабатывать другим доступным путем Жила и работала в доме терпимости Обслуживая клиентов Где была МАМА? Теперь защищает КОНЕЧНО от дочки идут вливания Если такая умная мама что же не воспитывала дочь ,которая в общественном месте сидит в купальнике и явно облизывает тарелку с другой ,вульгарной целью и ещё под собственный смех выдает совсем дурные слова Лучше молчи Сама такая по жизни гулена
Гость
Ответить
То что идиотизм передается по наследству лишний раз доказала мамаша бузова Воспитала дочечку тупорылую как и сама Если бы она промолчала в этой ситуации умнее бы выглядела
Гость
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Не умная женщина.несет всякую чушь.кому она нужна.безголосая нахалка.даже мозгов не хватает.завести детей и семью.ну просто дура.
Гость
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сиськи ГДЕ??????????
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