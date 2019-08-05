"Страшно из дома выходить": перепуганная Кравец бросилась к Борисову за помощью

Светская львица Алена Кравец обратилась за помощью к ведущему Дмитрию Борисову. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале знаменитость рассказала, как повздорила с чемпионкой России по бодифитнесу и теперь опасается за свою жизнь.

Светская львица Алена Кравец выступила против блондинки Евгении Смородиновой. Алена опубликовала фотографии накачанной девушки в личном микроблоге, обозвав ее грудой мышц, и порекомендовала ей обратиться за психиатрической помощью.

"Иногда погоня за модой приобретает извращенные формы. Как вы думаете, неужели это красиво, когда молодая девушка превращается в груду мышц? Да, за этим стоит тяжелый труд, но первостепенную роль все же играет применение химических препаратов, столь вредных для здоровья вообще, а уж для женского подавно. А ведь девушкам еще и рожать предстоит!" – написала Кравец в Instagram.

Евгения в ответ назвала светскую львицу накачанной силиконом куклой, ведь сама Алена ранее признавалась, что потратила на пластические операции круглую сумму. Более того, Смородинова опубликовала на своей странице в соцсети видеоответ Кравец, после чего последняя стала мишенью для нападок.

Алена Кравец рассказала съемочной группе "Пусть говорят", что с тех пор спортсмены, которые имеют отношение к бодибилдингу, взъелись на нее. Знаменитость опасается за свою жизнь.

"Я в таком стрессе нахожусь все эти дни, что вам даже не передать. Я даже спать не могу. Мне какие-то непонятные личности пишут и в директ в Instagram и уже до почты добрались на официальном моем сайте. Просто такие угрозы в мой адрес сыплются, что мне страшно из дома выходить. Что меня чуть ли не убьют, прибьют, что меня нужно расчленить и убрать с этого света", – сообщила светская львица.

Ведущий ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов пытался примирить девушек. Алена Кравец и Евгения Смородинова встретились лицом к лицу на съемочной площадке. Стоит отметить, что старания шоумена оказались тщетны – блондинки так и не нашли общий язык.