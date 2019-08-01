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Шоу-бизнес

70-летнюю Пугачеву признали иконой стиля

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Известные дизайнеры оценили наряды Примадонны на фестивале "Рандеву" в Юрмале. Они сошлись во мнении, что Алла Пугачева в свои годы не боится экспериментировать и даст фору любой моднице.
прочитано 1606 раз

Дизайнеры отметили изменения в стиле артистки. Как сказал историк моды Анатоль Вовк, легендарные балахоны звезды от модельера Валентина Юдашкина остались в прошлом. Сейчас Алла Пугачева не стесняется экстравагантных образов.

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Алла Борисовна Пугачева певица

В Юрмале знаменитость появлялась на публике в разных нарядах. В один из дней она рискнула надеть дерзкое мини и кеды от Dior за 50 тысяч рублей.

За последнее время Примадонна заметно постройнела. В связи с этим она стала позволять себе более молодежные вещи в гардеробе. "Когда-то Коко Шанель сказала: "Чтобы быть востребованным, нужно быть разным". Этого правила придерживается и Алла Пугачева", – цитирует дизайнера Анатоля Вовка сайт "Комсомольская правда". Он добавил, что певица благодаря труду и таланту завоевала миллионы поклонников и смогла сохранить звездный статус, оставшись в тренде.

По словам историка моды, сегодня Алла Пугачева активно использует платье-рубашку. Этот элемент одежды когда-то создала дизайнер Диана фон Фюрстенберг. Наряд можно смело отнести к классике.

В свою очередь промоутер Алина Красная обратила внимание на черный бант у Примадонны – такой же, как у супруги режиссера Никиты Михалкова. Этот аксессуар постепенно становится одним из любимых у Аллы Пугачевой.

Автор: 1 августа 2019, 08:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это кто у нас законодатель моды? Пугачева? Я вас умоляю, люди добрые, ну, что смешить народ!!! Самая безвкусица и настоящее пугало - это Пугачева!!! Всю жизнь проходила в балахонах, прятала нестандартную фигуру, а сейчас на старости высохла, одевается в молодежную одежду, ну, просто смех, всьмой десяток, ни фигуры, ничего нет и выставлять на посмешище - это говорит о ее полнейшей безвкусице и кто это восхваляет - просто смеется над ней!!! ПОЗОР!!!
Гость
Ответить
Она молодая никогда не была иконой стиля! Ее стилем были свободные балахоны, которые скрывали ее лишний вес. У семидесятилетней бабки не могут быть стилем короткие шортики, мини-юбки, розовые платьица а-ля принцесса. Это не стиль-это вульгарность!!!!!!!
Юшка
Ответить
Признали иконой стиля... Кто признал-то? Всю жизнь сплошная безвкусица на ней плюс образ жизни с отсутствием морали и порядочности.
Гость
Ответить
Автор этой заметушки Нарская,о чем нам здесь натрендела? Какая икона,кто?.. Старуха пугалкина - символ наглости,пошлости, и безнравственности.
1

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