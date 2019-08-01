70-летнюю Пугачеву признали иконой стиля

Дизайнеры отметили изменения в стиле артистки. Как сказал историк моды Анатоль Вовк, легендарные балахоны звезды от модельера Валентина Юдашкина остались в прошлом. Сейчас Алла Пугачева не стесняется экстравагантных образов.
В Юрмале знаменитость появлялась на публике в разных нарядах. В один из дней она рискнула надеть дерзкое мини и кеды от Dior за 50 тысяч рублей.
За последнее время Примадонна заметно постройнела. В связи с этим она стала позволять себе более молодежные вещи в гардеробе. "Когда-то Коко Шанель сказала: "Чтобы быть востребованным, нужно быть разным". Этого правила придерживается и Алла Пугачева", – цитирует дизайнера Анатоля Вовка сайт "Комсомольская правда". Он добавил, что певица благодаря труду и таланту завоевала миллионы поклонников и смогла сохранить звездный статус, оставшись в тренде.
По словам историка моды, сегодня Алла Пугачева активно использует платье-рубашку. Этот элемент одежды когда-то создала дизайнер Диана фон Фюрстенберг. Наряд можно смело отнести к классике.
В свою очередь промоутер Алина Красная обратила внимание на черный бант у Примадонны – такой же, как у супруги режиссера Никиты Михалкова. Этот аксессуар постепенно становится одним из любимых у Аллы Пугачевой.
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