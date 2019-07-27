Мудрый совет Пугачевой стал сенсацией

Архивная фотография Аллы Пугачевой появилась в микроблоге дочери Примадонны и шоумена Максима Галкина, Лизы. В подписи к снимку – слова певицы, которые стали афоризмом.
"Не нужно бояться тех, кто не любит. Нужно бояться тех, кто делает вид, что любит", – приводят авторы выражение Примадонны.
Этому афоризму уже много лет, выражение успело стать крылатым. Однако, как утверждают поклонники семьи Пугачевой в комментариях, актуальности реплика не теряет и по сей день, передает Пятый канал.
Максим Галкин тем временем ждет авторских от Лаймы Вайкуле. Шоумен так пошутил после того, как вместе с Аллой Пугачевой посетил фестиваль "Рандеву", который известная латвийская исполнительница уже не первый год организует в Юрмале. Вайкуле спела песню Примадонны "Мэри".
Звездное семейство сейчас отдыхает на рижском взморье. Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза и Гарри весело проводят время. Не так давно они были в зоопарке, куда отправились с друзьями – Игорем Николаевым и его родными.
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