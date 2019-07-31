Недовольная Пугачева посоветовала Жасмин поменять имя

"Алла Борисовна Пугачева бывает у меня в гостях, да и я к ней порой наведываюсь, – рассказала певица. – Наедине она меня Сарой называет. Так ко мне обращаются, кстати, очень родные и близкие люди. А на людях может меня и Жасечкой, и Жасминочкой звать, по-разному случается".
Когда певица начинала эстрадную карьеру, встал вопрос о звучном псевдониме. Пугачева не одобрила имени Жасмин. "Мы проводили фокус-группы, пробовали варианты. Алла Борисовна твердила, что она не за Жасмин, предлагала поменять псевдоним, – вспомнила артистка. – Большинство голосов было именно за это имя".
По официальным данным, запоминающийся псевдоним Саре Семендуевой придумал композитор Владимир Матецкий. Он выбрал для начинающей артистки имя арабской принцессы из знаменитого диснеевского мультфильма "Аладдин". Певица, биография которой интересовала окружающих, благодаря новому имени приобрела загадочность.
Напомним, что многие звезды выступают на сцене не под своими реальными именами. Например, Елена Воробей от рождения была Лебенбаум. Вскоре после того, как юмористка взяла псевдоним, на сборном концерте к ней подошел певец Александр Розенбаум и недоуменно спросил: "Ты чего, Воробьем стала?" А она в ответ: "Да. Что ж глумиться над русским народом?!"
Популярные темы форума
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Откуда вы?
Смертная казнь в России
Алименты не заплатил, значит все???
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Ризо и Оболенская?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
Не покупайте арбзу, кабачки, чеснок - опасно
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
раньше я хотела стать богатой!
девушку убили на детской площадке
Блондинки или брюнетки? Какие?
Отношения
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
О "Мавроди"и нашего времени.
Я поняла как таджики и разные гастарбайтеры зарабатывают деньги в России.
Ложь
Телец мужчина, женщина лев, получатся отношения?
Ребёнок рождается гомосексуальным, если его родители во время беременности занимаются aнaльным сексом
Пляжное домогательство
Чем отличается?
Правда
Подарок
Ники
Нравица Жасминовна
Продали кредит коллекторам!
<цензура> в <цензура>!
Кстанди для стран СНГ