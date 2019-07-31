Недовольная Пугачева посоветовала Жасмин поменять имя

Настоящее имя Жасмин – Сара. Оно было дано ей в честь еврейской бабушки. А как называют певицу близкие и коллеги вне сцены? Об этому звезду расспросил корреспондент "Дни.ру" на бранче у Вадима Верника и журнала "ОК", состоявшемся в рамках музыкального фестиваля "Жара" в Баку.



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