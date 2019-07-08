Вайкуле оправдалась перед Корчевниковым из-за отсутствия детей
Во время беседы со звездой Борис Корчевников затронул очень деликатную тему, отметив, что артистка так и не стала матерью. В студии ток-шоу "Судьба человека" Лайма Вайкуле с большой осторожностью говорила об этом.
"Каждому в этой жизни свое. Никогда не надо ломать свою судьбу, в которую я верю. Я делаю такие выводы, оглядываясь назад и вспоминая свое прошлое. Я строго придерживаюсь этого мнения", – отметила Лайма Вайкуле.
Примечательно, но по слухам судьба дарила артистке шанс завести ребенка, однако она им не воспользовалась – сделала аборт. Сейчас она так говорит об этом: "Аборт – страшное убийство. Я не раз говорила и буду говорить всем девушкам, которые хотят сделать аборт. Отдайте ребенка мне. Уже в месяц можно услышать сердцебиение младенца. Но я прошу детей у девушек вовсе не потому, что хочу их забрать. Просто, чтобы они подумали над своими действиями", – рассудила артистка, беседуя с ведущим программы "Судьба человека".
В 2010 году Лайма Вайкуле прошла процедуру искусственного оплодотворения, однако эта попытка стать матерью оказалась неудачной – произошел выкидыш. После знаменитость планировала усыновить малыша, но ее крестный духовник не дал на это благословение, и звезда не решилась пойти против его воли.
В конце программы "Судьба человека" знаменитость по традиции обратилась к самой себе в юности. "Пусть ангел-хранитель тебя оберегает. Пусть все мечты сбудутся. Пусть рядом всегда будут любящие люди. Это я считаю, самое главное в жизни", – сказала Лайма смотря на собственное архивное фото.
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