Вайкуле оправдалась перед Корчевниковым из-за отсутствия детей

Лайма Вайкуле дала откровенное интервью Борису Корчевникову. Артистка стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Во время беседы со звездой Борис Корчевников затронул очень деликатную тему, отметив, что артистка так и не стала матерью. В студии ток-шоу "Судьба человека" Лайма Вайкуле с большой осторожностью говорила об этом.

"Каждому в этой жизни свое. Никогда не надо ломать свою судьбу, в которую я верю. Я делаю такие выводы, оглядываясь назад и вспоминая свое прошлое. Я строго придерживаюсь этого мнения", – отметила Лайма Вайкуле.

Примечательно, но по слухам судьба дарила артистке шанс завести ребенка, однако она им не воспользовалась – сделала аборт. Сейчас она так говорит об этом: "Аборт – страшное убийство. Я не раз говорила и буду говорить всем девушкам, которые хотят сделать аборт. Отдайте ребенка мне. Уже в месяц можно услышать сердцебиение младенца. Но я прошу детей у девушек вовсе не потому, что хочу их забрать. Просто, чтобы они подумали над своими действиями", – рассудила артистка, беседуя с ведущим программы "Судьба человека".

В 2010 году Лайма Вайкуле прошла процедуру искусственного оплодотворения, однако эта попытка стать матерью оказалась неудачной – произошел выкидыш. После знаменитость планировала усыновить малыша, но ее крестный духовник не дал на это благословение, и звезда не решилась пойти против его воли.

В конце программы "Судьба человека" знаменитость по традиции обратилась к самой себе в юности. "Пусть ангел-хранитель тебя оберегает. Пусть все мечты сбудутся. Пусть рядом всегда будут любящие люди. Это я считаю, самое главное в жизни", – сказала Лайма смотря на собственное архивное фото.