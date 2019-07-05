Находящегося на волоске солиста "Иванушек" посетил покойный Игорь Сорин

Участник группы "Иванушки" рассказал о трагедии, которая изменила его навсегда. Когда жизнь Кирилла Андреева висела на волоске, к нему во сне пришел покойный коллега по цеху Игорь Сорин.

Солисту "Иванушек" поведал, что мог умереть в 30 лет. Звезду эстрады спасли врачи.

По словам Кирилла Андреева, как-то в одном из питейных заведений он стал участником драки – заступился за родную сестру супруги. Во время потасовки вокалист упал и ударился головой о столбик ограждения.

"Очнулся я в лужи крови. Меня повезли в "Склиф". Собрался консилиум врачей. Сначала медики решили трепанацию не делать. Считали, что смогут обойтись другими способами. В одну из ночей мне приснился Игорь. Он стоял в клубе, где мы выступали. У него за ухом была сигаретка. Он смотрел концерт. В какой-то момент он подошел ко мне и попросил закурить. Я достал зажигалку и в этот момент меня, как током отбросило от него. Я понял, что уходить из жизни мне еще не время", – рассказал Кирилл Андреев с студии "Судьба человека".

С тех пор солист "Иванушек" круто изменил свою жизнь. Артист завязал с разгульным образом жизни, отказался от алкоголя.

Кирилл Андреев благодарен отцу основателю коллектива – продюсеру Игорю Матвиенко, который сохранил за ним место в группе. Какое-то время "Иванушки" пели вдвоем, привлекая к выступлениям балет.

Артист признался, что после травмы и последующей трепанации несколько лет пил лекарства от судорог. Целый год Кирилл Андреев выступал в солнечных очках, пряча глаза от яркого света софитов.