Хулиганка Вайкуле размазала торт по лицу Винокура
У Лаймы Вайкуле и Владимира Винокура день рождения – 31 марта. Певица и юморист знакомы очень давно. Винокур впервые увидел Вайкуле в легендарном варьете "Юрас Перле" в Юрмале, куда артист приезжал с гастролями.
"Уже тогда Вайкуле была явлением. На нее ходили толпами. Наши дни рождения в один день, часто отмечали их вместе", - вспоминает пародист.
Винокур рассказывает, как в конце 1990-х они устроили банкет в столичном "Метрополе". Столы ломились от изысканных закусок и горячих блюд, вино лилось рекой. Пародист вспоминает, что подарил Лайме Вайкуле очень красивые серьги и кольцо, с выбором которых помогла его супруга. В ответ получил от певицы хорошие часы.
"Под конец праздника в центр зала выкатили трехъярусный сливочный торт. Лайма подошла ко мне, улыбается и говорит: "Вов, слушай, как же скучно! А похулиганить?". Взяла кусок десерта и размазала по моему лицу. "Дурочка, на костюм же попало", – только и успел произнести", – рассказывает Винокур.
Лайма Вайкуле, как отметил пародист, невозмутимо посоветовала ему сдать костюм в химчистку. Однако Винокур уже разозлился – и тоже залепил ей в лицо тортом. Гости падали под стол от смеха, больше никому скучно не было, приводит рассказ пародиста о Вайкуле StarHit.
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