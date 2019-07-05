Заговоривший о смерти Корчевников получил зловещее предзнаменование

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" певец высказался о смерти коллеги по цеху Игоря Сорина.

Рассказывая о работе в "Иванушках", Кирилл Андреев не мог обойти тему гибели Игоря Сорина, а также не вспомнить скоропостижную кончину еще одного солиста бойз-бенда Олега Яковлева. По мистическому совпадению, когда речь зашла о смерти, на съемочной площадке ток-шоу "Судьба человека" случилось нечто необычное.

"Ты знаешь, что произошло? Мы заговорили с тобой про Олега и про Игоря, и в студии погас свет", – сообщил перепуганный Борис Корчевников гостю. "Прямо как знак сверху", – ответил ему Кирилл Андреев.

После солист группы "Иванушки" поведал, что обстоятельства смерти Игоря Сорина кажутся ему очень странными. "Это какая-то непонятная история. Трагический случай. Игорь очень сильно любил жизнь. Никто у нас в группе не верил, что это самоубийство. Речи о самоубийстве не могло быть. Это полностью исключено", – сообщил Кирилл Андреев в студии передачи "Судьба человека".

По словам вокалиста, в день смерти Сорина "Иванушки" были на гастролях в одном из российских городов. Перед выступлением все музыканты облачились в черное. "Это был один из самых эмоциональных концертов в моей жизни. Было много слез в тот вечер", – признался Андреев.

Кирилл рассказал, что другой солист коллектива Андрей Григорьев-Аполлонов навещал Сорина в больнице незадолго до кончины. После он рассказал коллегам, что увидел в глазах Игоря печаль, как будто музыкант сожалел о случившемся. В студии программы "Судьба человека" Андреев сказал, что уже тогда было понятно: если их друг выживет, то останется тяжелым инвалидом.

Напомним, в марте 1998 года Игорь Сорин покинул группу "Иванушки", в сентябре того же года артиста нашли лежащим под окнами многоэтажного дома, на балконе шестого этажа была найдена предсмертная записка. Следы наркотиков и алкоголя в крови артиста обнаружены не были. Вокалист скончался через несколько дней после происшествия.

Еще один солист группы "Иванушки" Олег Яковлев умер в июне 2017 года от остановки сердца. За день до кончины артист попал в больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени". В 2018 году продюсер Игорь Матвиенко, отвечая на вопрос об истинных причинах смерти солистов "Иванушек", отметил, что Олега Яковлева погубила зависимость от алкоголя, а Игоря Сорина — зависимость от наркотиков.