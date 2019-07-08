Достали женщины и дети: прихвативший вещи Краско бежит в монастырь
"Достали меня! – заявил Иван Краско. – Достали не только женщины, но и дети, которых я не всегда понимаю". После артист поведал присутствующим на съемочной площадке "Пусть говорят", что жить в квартире бывшей жены Натальи Вяль не хочет, поэтому собирается переехать в монастырь.
Сейчас 88-летний Иван Иванович живет на скромной даче, которая принадлежит одной из его дочерей. Именно там он принимал съемочную группу ток-шоу, которая застала артиста пакующим вещи в чемодан.
По поводу внезапного решения актера высказалась его третья жена Наталья Вяль, ведь именно у нее Краско живет после развода с четвертой женой. "У меня любимая работа, я достаточно времени хозяйству не уделяю, я думаю, что Ивану Ивановичу стало грустно от того, что, когда нет меня дома, дети его не развлекают разговорами, они каждый своим занимаются", – сказала бывшая зазноба знаменитости в эфире ток-шоу "Пусть говорят", а после намекнула, что идею артиста съехать подальше поддерживает.
Между тем сыновья Вяль и Краско разъезжаться с отцом не хотят. Иван и Федор умоляют родителя передумать.
"Мне грустно представить, что папа поедет к каким-то непонятным людям, когда есть мы, у нас есть дом. Там он никому не нужен, никто не будет уделять ему столько времени, сколько мы. Пап, мы тебя очень любим и не понимаем, куда ты собираешься уезжать, ведь нигде ты не получишь такого тепла, уюта и любви, как дома, в семье, среди родных", – сообщил редакторам "Пуст говорят" Федор Краско.
Четвертая жена Ивана Ивановича – Наталья Шевель – уверена, что в монастыре 88-летний актер долго не задержится. "Иван Иванович просто сбежит из монастыря. Как только появится малейшая ответственность, его просто не будет", – язвительно отметила девушка.
Добавим, что принять Ивана Краско готовы не только в лоне церкви: внук Ян Краско готов забрать артиста в свой дом в Польше. Сын умершего актера Андрея Краско, появившись в студии "Пусть говорят", предложил знаменитому дедушке переехать в Варшаву.
"Парки у нас есть, улицы широкие есть, есть где гулять, футбол тоже есть где смотреть, несколько театров есть. Я хочу, чтобы он приехал сюда и жил в Варшаве. Я не думаю, что монастырь – это будет умно, потому что если он уйдет в монастырь – он не будет работать, если он не будет работать – он не будет жить", – рассудил внук Ивана Краско в ток-шоу "Пусть говорят".
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