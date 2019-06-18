Квартиры отравленного Алибасова оказались в собственности чужих людей

Адвокат основателя группы "На-На" Сергей Жорин выступил с заявлением. Оказывается, многомиллионное имущество Бари Алибасова принадлежит другим людям.

Шоумен долгое время думал, что является собственником апартаментов, в которых проживает. Однако выяснилось, что у имущества есть другой владелец.

"Ряд его объектов, которые представляют основную ценность, – это квартиры в Медвежьем переулке в самом центре Москвы. Там несколько квартир объединены, плюс несколько квартир на других этажах. Стоимость этой недвижимости – десятки, а может быть, сотни миллионов рублей. С этой недвижимостью не все так просто, Алибасов не может оформить собственность на нее уже много лет. Юридически он не является собственником этих квартир. Собственниками являются номинальные лица, которые имеют отношение к бывшему заместителю руководителя Департамента жилищной политики Москвы, который был уволен в 2011 году", – рассказал Сергей Жорин в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

По его словам, предприимчивый чиновник помогал Бари Алибасову приобрести новое жилье. Шоумен продал все свое имущество, добавил средства и вложился в вышеуказанные апартаменты. Однако впоследствии выяснилось, что квартиры куплены на чужое имя.

Юрист подчеркнул, что незадолго до отравления Бари Алибасов рассказал, будто счета за коммунальные услуги стали погашать номинальные владельцы собственности, хотя ранее обязательные платежи делал шоумен. Экс-чиновник, по его словам, клянется переоформить недвижимость, однако дальше обещаний дело пока не идет.