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Шоу-бизнес

Бывшая жена обнародовала позорную подноготную Ивана Краско

Иван Краско. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая супруга разочарована в Народном артисте. Иван Краско получил нелесную характеристику от Натальи Вяль.
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Не так давно звезда советского кино развелась с четвертой женой и вернулась к третьей супруге Наталье Вяль и детям. Иван Краско надеялся восстановить отношения и даже мечтал о ребенке.

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Иван Иванович Краско актер

Между тем вскоре выяснилось, что Вяль не собирается вновь вступать в брак с артистом. Ивана Ивановича она впустила в дом только на правах отца детей. Женщина давно встречается с другим мужчиной. Узнав об этом Краско разозлился и заявил, что уйдет в дом престарелых.

По словам Натальи Вяль, угрозы народного артиста – это пустой звук. Якобы Иван Иванович никуда от нее переезжать не собирается, более того выкурил ее из собственной спальни.

Экс-супруга артиста отметила, что в быту от Краско нет никакой помощи, все хозяйственные дела только на ее плечах. Также Иван Иванович вообще не занимает детьми.

"Я, чем дальше, тем больше разочаровываюсь в Краско как в отце. Может быть, у меня был не самый лучший папа, который пил. Но он все равно занимался моим воспитанием, требовал, где-то был чересчур строг. А тут я вообще ничего такого не наблюдаю", – рассуждает Наталья.

Вяль отметила, что Краско только мешает воспитательному процессу. Мальчишек он очень балует. Женщина отметила, что сыновья плохо учатся в школе, их условно перевели в следующий класс, при этом отец все равно дает им деньги.

"Это за какие успехи? Дети в школе не успевают, а он им деньги дарит. Никакого воспитательного процесса", – отметила экс-супруга Ивана Краско.

По словам Вяль у народного артиста не сложились отношения и с другими наследниками. Например, с внебрачной дочерью Мариной, которая переехала в США, он практически не общается. Старшая дочь Галина от первого брака даже отчество сменила. Ее воспитывал другой мужчина, биологического родителя она почти не знала.

"Он учился на дневном, да еще оставался после занятий в театре университетском позаниматься, а жили они в деревне. И это все вместо того, чтобы лететь домой к жене и дочке. А представляете, какое было тогда время: ни памперсов, ничего, вода из колодца. Ну и зачем такой папа?" – обнародовала экс-супруга позорную подноготную артиста. 

Наталья Вяль отметила, что Иван Краско заботиться только о появлении потомства, то, как его дети будут жить, ему мало интересно. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда". 

Автор: Руслана Алексеева13 июня 2019, 10:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да, ему место в доме престарелых, таков удел всех кукалей....
1

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