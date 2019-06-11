Раскрывший тайну Борисов заставил Суханкину из группы "Мираж" разрыдаться
Семь лет назад в семье Маргариты Суханкиной появились дети. Артистка увидела сироток по телевизору, в специальной рубрике программы "Пока все дома" и уже на следующий день поехала в детский дом, чтобы забрать мальчика Сергея и его сестру Валерию.
Певица оформила документы, привезла ребят домой. Дети сразу приняли Маргариту, уже на следующий день они начали называть ее мамой.
Однако через несколько месяцев на горизонте замаячили биологические родители Леры и Сережи – Александр и Ольга заявили свои права на малышей. Супруги уверяли Суханкину, что скучают по наследникам. Маргарита детей биологическим родителям не вернула.
Отметим, что отец детей – закоренелый уголовник, к 30 годам он успел побывать за решеткой по меньшей мере пять раз. Его супруга страдала алкоголизмом, и не так давно стало известно, что она умерла от цирроза печени.
В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" Маргарита Суханкина впервые узнала, что у Сергея и Леры есть родной брат – шестилетний Кирилл. Мальчик живет с бабушкой со стороны матери Натальей Кувыкиной в двадцатиметровой комнате в общежитии. Женщина отметила, что смогла забрать только младшего из шести ее внуков. Увидев мальчика на экране студии, звезда группы "Мираж" не смогла сдержать слез.
Артистка встретилась с Кириллом и его бабушкой в студии "Пусть говорят". Суханкина обещала присутствующим, что братика своих детей на произвол судьбы не оставит.
"Мои дети живут в таком шоколаде, они имеют все, абсолютно все, что должны иметь дети. Я прилюдно могу сказать, что, если вам нужна какая-то помощь с Кириллом, я готова вам помогать. Я вам очень благодарна, что вы включили мозги и забрали ребенка", – обратилась к родственнице своих детей Маргарита Суханкина в сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".
Шоумен получил сильные повреждения
Артист ненавидит одиночество
Солист группы "Дюна" проводит много времени под палящим солнцем
Шоумен возмущен происходящим
Популярные темы форума
Закрутила роман с турком, я замужем
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Подруга увела моего мужа.
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Собака.....
Не хочу больше жить!
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Оленевода Собякина в отставку.
Разведенка с прицепом
Парень оказался извращенцем
Должен отслужить в армии
Муж не хочет детей.
Можно ли завидовать сестре родной?
Лукавый доит Россию, как корову...
Подруга оказалась лесбиянкой
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Где недорого отдохнуть летом?
Не обрадовался подарку
Работаю 6 дней в неделю
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
На каком месяце уже виден живот?
Как побороть лень?
Собака.....
хочу замуж за Васю из шаров
Детей перестали нормально называть
Женщины!Не помогайте мужчинам!