Раскрывший тайну Борисов заставил Суханкину из группы "Мираж" разрыдаться

Звезда группы "Мираж" Маргарита Суханкина появилась в студии шоумена Дмитрия Борисова. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" Первого канала телеведущий открыл артистке тайну, которую от нее скрывали много лет.

Семь лет назад в семье Маргариты Суханкиной появились дети. Артистка увидела сироток по телевизору, в специальной рубрике программы "Пока все дома" и уже на следующий день поехала в детский дом, чтобы забрать мальчика Сергея и его сестру Валерию.

Певица оформила документы, привезла ребят домой. Дети сразу приняли Маргариту, уже на следующий день они начали называть ее мамой.

Однако через несколько месяцев на горизонте замаячили биологические родители Леры и Сережи – Александр и Ольга заявили свои права на малышей. Супруги уверяли Суханкину, что скучают по наследникам. Маргарита детей биологическим родителям не вернула.

Отметим, что отец детей – закоренелый уголовник, к 30 годам он успел побывать за решеткой по меньшей мере пять раз. Его супруга страдала алкоголизмом, и не так давно стало известно, что она умерла от цирроза печени.

В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" Маргарита Суханкина впервые узнала, что у Сергея и Леры есть родной брат – шестилетний Кирилл. Мальчик живет с бабушкой со стороны матери Натальей Кувыкиной в двадцатиметровой комнате в общежитии. Женщина отметила, что смогла забрать только младшего из шести ее внуков. Увидев мальчика на экране студии, звезда группы "Мираж" не смогла сдержать слез.

Артистка встретилась с Кириллом и его бабушкой в студии "Пусть говорят". Суханкина обещала присутствующим, что братика своих детей на произвол судьбы не оставит.

"Мои дети живут в таком шоколаде, они имеют все, абсолютно все, что должны иметь дети. Я прилюдно могу сказать, что, если вам нужна какая-то помощь с Кириллом, я готова вам помогать. Я вам очень благодарна, что вы включили мозги и забрали ребенка", – обратилась к родственнице своих детей Маргарита Суханкина в сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".