"Доходит до какого-то апогея": Муцениеце о частых конфликтах в доме

Супруга Павла Прилучного призналась, что в ее семье частенько возникают конфликты. Агате Муцениеце приходится выступать миротворцем в детских ссорах.

Избранница звезды российских сериалов призналась, что ее дети – шестилетний Тимофей и трехлетняя Мия – постоянно попадают в ситуации взаимного непонимания и обид. Артистка старается лишний раз не вмешиваться в споры наследников, однако, если ситуация слишком уж накаляется, она помогает разрешить конфликт.

"И я не знаю, если честно, братьев и сестер, у которых не было бы конфликтов. Это нормально, это отношения людей, и родителям нужно это понять и спокойнее к этому относиться. Я не вмешиваюсь, пока это не доходит до какого-то апогея", – говорит Агата Муцениеце.

Артистка добавила, что старается держать нейтралитет. Между тем от сына звезда требует большего понимания и адекватности, так как он старше.

Агата Муцениеце не говорит детям, что споры – это плохо. Вместо этого она объясняет отпрыскам, как вести переговоры и искать компромисс. "Надо просто учить их разрешать конфликт мирным путем, вот и все", – цитирует знаменитость Peopletalk.

Напомним, недавно Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный просит родить ему третьего ребенка.Однако артистка пока к этому не готова. "С ними уже весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова", – ранее говорила звезда в интервью.