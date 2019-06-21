Жена поймала Прилучного в объятиях известной актрисы
Муцениеце проводит время с мужем и друзьями в старинном поместье во Франции. Оттуда артистка публикует фото и видео совместного отдыха.
Вечером 20 июня Агата дегустировала различные напитки и в какой-то момент подошла к Павлу Прилучному. Он мило обнимался с другой девушкой, передает Teleprogramma.pro. Сначала Муцениеце подумала, что благоверный утопает в объятиях актрисы Александры Бортич, но обозналась.
Оказалось, что Павел Прилучный обнимается с Екатериной Шпицей. "А, это ты! Тогда ладно", – сказала Муцениеце, махнув на мужа и артистку рукой. Супруг перед Агатой оправдываться не стал, а только улыбнулся.
Напомним, ранее в СМИ появились слухи об изменах Павла Прилучного жене, с которой они вместе уже почти восемь лет. Агата Муцениеце, судя по всему, устала от пересудов и перестала реагировать на сплетни.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце воспитывают сына Тимофея и дочку Мию. Актриса не раз признавалась, что у нее непростой характер, как и у ее избранника. Но пара старается прощать взаимные обиды, чтобы сохранить любовь и семью.
Звезда вынуждена оставить работу
Поклонники опасаются, что певицу ждет новый удар
Никто не ожидал от ведущей ничего подобного
Юморист выложил ролик с горячими танцами
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Жанна Фриске
Мачеха подкатывает к моему парню.
Что меняет роспись?
Раннее облысение
Мой батяня отымел мою жену...
Беременна от пьющего
Навязчивая девушка
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Прямая трансляция с Путиным
Конфликт в Чемодановке
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
не будут строить храм в Екатеринбуре на месте парка!
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.
Негры.
Вопрос админу
Как вы спасаетесь от жары?
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Она верит в гороскоп
Вам нравится женщины за рулём?
продукты в кредит ,с ума вообще сошли.
Подарил машину, а оформил на себя
Влюбилась в парня подруги