Жена поймала Прилучного в объятиях известной актрисы

Супруга актера Агата Муцениеце поделилась неоднозначным снимком. На нем Павел Прилучный обнимается с коллегой Екатериной Шпицей.

Муцениеце проводит время с мужем и друзьями в старинном поместье во Франции. Оттуда артистка публикует фото и видео совместного отдыха.

Вечером 20 июня Агата дегустировала различные напитки и в какой-то момент подошла к Павлу Прилучному. Он мило обнимался с другой девушкой, передает Teleprogramma.pro. Сначала Муцениеце подумала, что благоверный утопает в объятиях актрисы Александры Бортич, но обозналась.

Оказалось, что Павел Прилучный обнимается с Екатериной Шпицей. "А, это ты! Тогда ладно", – сказала Муцениеце, махнув на мужа и артистку рукой. Супруг перед Агатой оправдываться не стал, а только улыбнулся.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи об изменах Павла Прилучного жене, с которой они вместе уже почти восемь лет. Агата Муцениеце, судя по всему, устала от пересудов и перестала реагировать на сплетни.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце воспитывают сына Тимофея и дочку Мию. Актриса не раз признавалась, что у нее непростой характер, как и у ее избранника. Но пара старается прощать взаимные обиды, чтобы сохранить любовь и семью.