Агата Муцениеце спешно увозит детей из страны

Актриса Агата Муцениеце собралась увезти детей в Ригу. Они будут жить в глухой деревне.



Для Тимофея – старшего сына звезды – это уже не первый раз. Мальчик каждое лето ездит отдыхать на каникулы к родителям артистки.

А вот для трехлетней дочки знаменитости это новый опыт. Раньше бабушка отказывалась принимать внучку, потому что та была еще совсем крохой. А в деревне суровые условия: нет телевизора, туалет на улице. "Пятьдесят домов, лес вокруг, песочные дороги", – рассказала Муцениеце.

Актриса считает, что такой отдых детям пойдет только на пользу. По ее мнению, малыши на природе растут более свободными. Они бегают по лужам, ходят в баню к соседям, носятся по деревне и строят шалаши. Там они забывают про гаджеты и телевизор с мультиками.

"Это такая пилюля от города", – поделилась супруга Прилучного.

Муцениеце с ностальгией вспомнила о своем детстве. Она тоже каждое лето уезжала в деревню под Ригой. Там у Агаты было много друзей-сверстников, вместе с которыми она придумывала новые игры и развлечения, сообщает Starhit.

Напомним, недавно Агата поймала своего супруга в объятиях известной актрисы. Как писали ранее "Дни.ру", Павел Прилучный даже не пытался оправдаться.