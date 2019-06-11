Муцениеце поддержала решение Прилучного усыновить ребенка

Актриса высказалась об идее мужа артиста Павла Прилучного взять малыша из детского дома. По словам, Агаты Муцениеце они должны подготовиться к такому ответственному шагу.

Артистка намекнула, что ее муж очень жалостливый, Павел готов накормить, обогреть всех страждущих и забрать всех собак из приютов. В целом Агата поддерживает желание Павла усыновить ребенка, однако считает, что к данному вопросу надо подходить более основательно.

"На самом деле, мне кажется, Паша пока просто не знает, насколько это тяжелый процесс. Я тоже этого не знаю, но, мне кажется, к этому надо подойти более серьезно и сначала изучить это все", - рассудила супруга Павла Прилучного.

По мнению артистки, помочь ребенку забыть, что он неродной и заставить его почувствовать себя частью семьи не так просто, как кажется на первый взгляд. "Это не просто веселое событие в жизни. Дети же не ведут себя по заказу. Ребенок из детдома тоже будет вести себя по-разному в разных ситуациях, – цитирует Агату Муцениеце Vokrug.tv.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились более десяти лет назад. Актеры снимались вместе в сериале "Закрытая школа", их экранный роман перерос в реальный и завершился свадьбой. В январе 2013 года у супругов родился сын Тимофей, а в марте 2016 года на свет появилась их дочь Мия.