ДНК для кастрата: Малахов влез в скандал с наследством "беременной" от Киркорова

52-летняя москвичка Светлана Софиева полгода назад шокировала россиян, заявив, что беременна от поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. В рамках программы Андрея Малахова "Прямой эфир" женщина прошла медицинское обследование. Врачи диагностировали у несчастной редкое психическое расстройство: ложную беременность.



После выяснилось, что Софиева – жена покойного миллиардера, владелица элитной недвижимости в Москве, Сочи и Лос-Анджелесе и валютных счетов за рубежом. У Светланы двое уже взрослых детей: сын и дочь.



В студии ток-шоу "Прямой эфир" миллиардерша согласилась пройти реабилитацию в частной клинике. Доктора обещали избавить Софиеву от навязчивых мыслей о Киркорове. Однако спустя месяц лечения Светлана скончалась при загадочных обстоятельствах и была похоронена втайне.

Примечательно, что смерть женщины странным образом совпала с ее отказом продать квартиру в центре Москвы. Более того, незадолго до кончины Софиева жаловалась, что получает угрозы со стороны родственников, заинтересованных в продаже этих апартаментов.

Между тем сразу после смерти "беременной" от Киркорова права на ее миллиарды заявила некая Дороти Бурхарт из Германии. Жительница Берлина рассказала, что отбывала срок в американской тюрьме вместе со Светланой. Якобы именно там Софиева завещала ей все свое имущество.

Редакторам программы "Прямой эфир" удалось выяснить, что у Дороти Бурхарт криминальное прошлое: 19 эпизодов мошенничества. Ее единственный сын Гарри тоже преступник: мужчина получил 33 года тюрьмы за самый крупный поджог в истории Лос-Анджелеса.

После того как Дороти рассказала, что вот-вот станет обладательницей баснословных богатств, некая Ада Гарсия из Нью-Йорка вознамерилась отсудить у нее миллион долларов. Американка говорит, что семь лет назад родила дочь Андриану от Гарри Бурхарта.

"Так как мой сын психически больной, мы сделали ему кастрацию. Он не способен рожать детей. На это есть справка. Это сплошной обман", - ответила Дороти несостоявшейся невестке, а после добавила, что ее сын Гарри – аутист.

В программе "Прямой эфир" были озвучены результаты ДНК-экспертизы, которую провели между семилетней Андрианой и ее предполагаемым родителем Гарри Бурхартом. Генетический тест подтвердил отцовство мужчины.

Дороти Бурхарт не поверила заключению экспертов. Предложение ведущего шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова повторить исследование с использованием уже ее биологического материала жительница Германии грубо отклонила.