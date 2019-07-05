ДНК для кастрата: Малахов влез в скандал с наследством "беременной" от Киркорова

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Пятница 5 июля
Лента новостей
15:23
Мужчина убил двух человек и захватил заложницу в лагере альпинистов
14:27
Сторонники "ЕР" поддержат грантами региональные НКО
14:26
В США река наполнилась бурбоном Jim Beam
14:23
Eco Life Fest – главное экособытие лета
13:59
Планета под угрозой: на Землю несется огромный астероид
13:56
Эксперты объяснили провал оппозиции на выборах в Мосгордуму
13:45
"ЕР" усовершенствует внутрипартийные праймериз
13:40
Тайвань облегчил визовый режим россиянам
13:32
Тете искалеченной девочки из Ингушетии подобрали статью
13:10
Десятки тысяч россиян оставили без выплаты пенсий
13:02
Подведены итоги Х ежегодной премии "Права потребителей и качество обслуживания"
12:41
Путин присвоил погибшим подводникам звания Героев России
11:59
Цекало странно отреагировал на развод Милявской
11:59
Бледанс рассекретила взрослого сына
11:58
Рецепт: греческая пита с соусом дзадзики
11:50
Кожевникова возбудила народ вывалившейся грудью
11:38
СМИ: Отца Собянина экстренно везут в реанимацию
11:33
ФСБ России задержала шпиона
11:22
"Это жутко": Малахов покопался в грязном белье Арбениной
11:17
Нападение фанатов напугало сына Галкина
11:17
"Допелась!": Исаеву прилюдно отмутузили за Началову
11:16
Актриса Арнтгольц спрыгнула с 9-этажного дома
11:10
Детали тайной встречи Путина за границей утекли в Сеть
11:03
Украина дерзко похитила у ДНР "ценного свидетеля" по MH17
10:44
Тодоренко и Топалов шокировали эротичным свадебным танцем (видео)
10:29
Главные события Москвы
10:28
"Сил нет": откровенное признание ушедшего Данилко
10:14
Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили
10:07
Лицемерная Собчак посочувствовала бывшей жене Грудинина
10:01
Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина
09:34
Киркоров побил оскандалившуюся Пугачеву
09:18
Улучшений не заметно: друг о состоянии парализованного Моисеева
09:15
В России резко подорожает страховка автомобиля
09:13
Самодовольного Маслякова уложили на лопатки в споре за КВН
08:31
Неутешительный диагноз: больного Юрия Шатунова срочно прооперировали
08:21
Хуже Януковича: Зеленского назвали марионеткой Москвы
08:16
Резко изменившаяся Подольская чертовски напугала Преснякова
06:13
"Бескультурная лошадь": потерявшая рассудок Собчак получила плевок в лицо
04:25
Шнуров без мата распек главу Минздрава
02:06
Жертва "Подмосковного Отелло" прославилась за границей
00:32
8 миллионов рублей за виллу: подробности роскошной свадьбы Тодоренко и Топалова
22:41
Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков
21:48
"Спокойнее всем нужно быть": оскалившихся на Пугачеву россиян приструнили
21:30
Назван лучший растворимый кофе
21:06
"Не копайтесь в грязи": известная певица вступилась за оплеванного Фадеева
20:43
Двуличный Лукашенко лебезит перед Трампом после подарка Путину
20:11
"Просто идеальная": Семенович без макияжа привела народ в экстаз
19:57
Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" подозревают в отмывании денег
19:40
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
19:33
Наталья Фриске взбесилась из-за подлого обмана
18:59
"Гарри Поттер" превратится в телесериал
18:57
"Единая Россия" займется адресным информированием о нацпроектах
18:53
Брошенная Цымбалюк-Романовская отреагировала на тревожные слухи
18:32
"ЕР" налаживает обратную связь с гражданами по нацпроектам
18:24
Список профессий для женщин кардинально изменится
17:58
Потерял голос: обессиленный Пьеха поведал о тяжелых муках
17:48
Папа Римский и Владимир Путин столкнулись лбами (видео)
17:39
Новый поворот: Мишулина вывела хитреца Еремеева на чистую воду
17:26
В столичном ТЦ треснул огромный аквариум
17:05
"Опять накрутили": Дана Борисова пожаловалась на равнодушие дочери
16:56
Известный рэпер женился на телеведущей
16:37
В Петербурге пассажир избил кондуктора
16:28
Меня опорочили: оболганный Цискаридзе извинился перед Волочковой
16:26
"Вышел в народ": красавца-сына Лукашенко поймали на близком расстоянии
16:09
Опубликован список погибших моряков-подводников
15:56
В Башкирии водитель сбил школьника на велосипеде
15:50
Драку Горбань со смазливым любовником зафиксировали камеры
15:41
Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
15:39
Пьяную вусмерть Миддлтон доставили домой после грязной попойки
15:35
Лолита Милявская разводится с молодым мужем
15:13
Краско о внезапной смерти жены
15:12
Знаменитый испанский актер умер в возрасте 90 лет
15:11
Telegram-каналы усомнились в "лидерстве" Яшина среди кандидатов в МГД по 45 округу
15:10
3 психологические причины набора веса
15:08
Делягин: Навальный и его команда – политические банкроты
14:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июля 2019 года
14:49
Стала задыхаться: истощенная звезда сериала "Кухня" рухнула без сознания
14:42
Павел Воля пошел на поводу у народа (видео)
14:40
Крутой показал юную красавицу-дочь
14:18
Звезда "Уральских пельменей" разоткровенничалась перед поклонниками
14:16
Лебедь зверски убил собаку на глазах у ее хозяина
14:04
Есть пострадавшие: в Петербурге иномарка врезалась в здание
13:41
Болячки во рту стали симптомом поражения мозга
13:41
Показавшая голый зад Собчак вызвала омерзение
13:19
Путин высказался о планах после президентского срока
13:03
Страстного Крида подловили за поцелуями с известной актрисой
12:46
На Камчатке автобус въехал в толпу на остановке
12:39
Назван помогающий в борьбе с раком напиток
12:18
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
12:02
"Много ягодиц": раскрыта причина одиночества Бузовой
11:38
Боярского застукали за удивительным занятием (видео)
11:35
"Какой ужас!": что случилось с лицом Маши Распутиной
11:28
Москвичей предупредили об опасных порывах ветра
11:21
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
10:43
Актриса Ирина Пегова потеряла ребенка
10:34
Искренняя благодарность: Борисова разделась для Разина
10:26
Улицы Петербурга подтопило из-за сильного ливня
10:25
Родная и внебрачные дочери поделили богатства Осина
09:53
"Тело богини": Нюша поразила подтянутой фигурой
09:53
Вместо Юли: похоронившая Началову Исаева стала певицей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рецепт: греческая пита с соусом дзадзики
Почему России важно развивать отношения с Африкой
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июля 2019 года
"Зачем спать со стариком?": Сябитова рассказала о плюсах гостевого брака
Больная раком актриса Яковлева: Метастазы пошли в мозг
Шоу-бизнес

ДНК для кастрата: Малахов влез в скандал с наследством "беременной" от Киркорова

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
 52-летняя москвичка Светлана Софиева полгода назад шокировала россиян, заявив, что беременна от поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. В рамках программы Андрея Малахова "Прямой эфир" женщина прошла медицинское обследование. Врачи диагностировали у несчастной редкое психическое расстройство: ложную беременность.  
прочитано 2790 раз

После выяснилось, что Софиева – жена покойного миллиардера, владелица элитной недвижимости в Москве, Сочи и Лос-Анджелесе и валютных счетов за рубежом. У Светланы двое уже взрослых детей: сын и дочь.

ПО ТЕМЕ

"Беременная" от Киркорова отправляет родственникам послания с того света

"Беременная" от Киркорова инсценировала свою смерть

"Беременная" от Киркорова перед смертью отдала ему самое дорогое

 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В студии ток-шоу "Прямой эфир" миллиардерша согласилась пройти реабилитацию в частной клинике. Доктора обещали избавить Софиеву от навязчивых мыслей о Киркорове. Однако спустя месяц лечения Светлана скончалась при загадочных обстоятельствах и была похоронена втайне.

Примечательно, что смерть женщины странным образом совпала с ее отказом продать квартиру в центре Москвы. Более того, незадолго до кончины Софиева жаловалась, что получает угрозы со стороны родственников, заинтересованных в продаже этих апартаментов.

Между тем сразу после смерти "беременной" от Киркорова права на ее миллиарды заявила некая Дороти Бурхарт из Германии. Жительница Берлина рассказала, что отбывала срок в американской тюрьме вместе со Светланой. Якобы именно там Софиева завещала ей все свое имущество.

Редакторам программы "Прямой эфир" удалось выяснить, что у Дороти Бурхарт криминальное прошлое: 19 эпизодов мошенничества. Ее единственный сын Гарри тоже преступник: мужчина получил 33 года тюрьмы за самый крупный поджог в истории Лос-Анджелеса.

После того как Дороти рассказала, что вот-вот станет обладательницей баснословных богатств, некая Ада Гарсия из Нью-Йорка вознамерилась отсудить у нее миллион долларов. Американка говорит, что семь лет назад родила дочь Андриану от Гарри Бурхарта.

"Так как мой сын психически больной, мы сделали ему кастрацию. Он не способен рожать детей. На это есть справка. Это сплошной обман", - ответила Дороти несостоявшейся невестке, а после добавила, что ее сын Гарри – аутист.

В программе "Прямой эфир" были озвучены результаты ДНК-экспертизы, которую провели между семилетней Андрианой и ее предполагаемым родителем Гарри Бурхартом. Генетический тест подтвердил отцовство мужчины.

Дороти Бурхарт не поверила заключению экспертов. Предложение ведущего шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова повторить исследование с использованием уже ее биологического материала жительница Германии грубо отклонила.

Автор: Руслана Алексеева5 июля 2019, 14:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Двуличный Лукашенко лебезит перед Трампом после подарка Путину
Припертый к стенке Климкин отвесил Зеленскому звонкую оплеуху
В Кремле раскрыли детали секретных переговоров Путина по крушению MH17
Почему России важно развивать отношения с Африкой

Шоу-бизнес

Родившая Федорова оказалась в тяжелом состоянии
43-летняя Тина Канделаки заговорила о пластической операции
Бедный малыш: голый сын Собчак стал приманкой для педофилов
"Я чувствовала смерть": Апина рассказала о жизни после развода

Проишествия

Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Пегова потеряла ребенка

О несчастье рассказал ее бывший муж

Шоу-бизнес

Новый поворот: Мишулина вывела хитреца Еремеева на чистую воду

Артистка разоблачила гнусный обман
Шоу-бизнес

"Бескультурная лошадь": потерявшая рассудок Собчак получила плевок в лицо

Эксперт высказал субъективное мнение
Шоу-бизнес

Самодовольного Маслякова уложили на лопатки в споре за КВН

"Родители" КВН выиграют суд, уверены истцы

Гороскоп

Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019

Фоторепортажи

Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина
Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

Спорт

Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru