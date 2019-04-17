"Беременная" от Киркорова отправляет родственникам послания с того света

Андрей Малахов вновь посвятил одну из своих программ умершей миллиардерше Светлане Софиевой. Женщина стала известна после появления в программе шоумена "Прямой эфир". Тогда она заявляла, что беременна тройней от Филиппа Киркорова.

С редакцией Малахова связалась племянница Светланы Софиевой – Оксана Каменюк. Женщина рассказала в студии ток-шоу "Прямой эфир", что получает странные письма.

"Две недели мне на почту приходят голосовые сообщения от имени Светланы. Голос ее, а адрес не ее: она писала мне ранее сообщения. Сообщения приходят с угрозой. Я не понимаю как на это реагировать", – рассказала Каменюк.

В студии был продемонстрирована видеозапись, которая пришла Оксане по почте. В кадре виднеется часть небольшого круглого стола, к которому придвинут пластиковый садовый стул. На фоне звучит голос Светланы Софиевой.

"Свиньи жадные! Еще считаете мои квадратные метры, мое здоровье, мое количество детей. Я Олесе купила сначала двухкомнатную квартиру, дорогую, с мебелью, потом еще комнату добавляла, с долгами, проплачивала годами. Она все продала. Хочется вам квартирный вопрос этот решить? Решите!" – после этих слов Софиевой видео обрывается.

Оксана считает, что ее пытаются запугать, однако она не понимает зачем кому-то понадобилось на нее давить. Каменюк не претендует на огромное наследство тети: сын и дочь Софиевой поделят между собой состояние. Сейчас дети главной фанатки Филиппа Киркорова находятся в Испании.

Меж тем съемочная группа навестила могилу Светланы. Судя по всему, за захоронением никто не ухаживает: все вокруг заросло мусором, а деревянный надгробный крест покосился.

Меж тем некая Дороти Бурхарт говорит, что Светлана Софиева завещала все свои деньги ей. Ранее, в одном из выпусков ток-шоу "Прямой эфир" Дороти уверяла, что была дружна с миллиардершей: вместе они сидели в американской тюрьме. Приятельница умершей, сказала тогда, что у нее на руках есть завещание, подписанное Софиевой, однако продемонстрировать документ отказалась.

На это раз Бурхарт заявляет, что Софиеву убили. Она не верит, что ее подруга страдала психическим заболеванием и умерла от инсульта. Более того, по ее словам, смертью Светланы заинтересовались ФБР и Интерпол. Присутствующих в студии ток-шоу "Прямой эфир" экспертов слова подруги умершей позабавили, они единодушно отметили, что Дороти Бурхарт – аферистка.