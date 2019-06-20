Бари Алибасов рассказал правду об отравлении бытовой химией
Вместе со съемочной группой ведущий ток-шоу приехал домой к основателю группы "На-На". Телевизионщики попросили Бари Алибасова рассказать правду о случившемся и по возможности реконструировать момент отравления.
Алибасов сообщил, что в тот вечер занимался уборкой. Внезапно он почувствовал жажду. Шоумен подошел к столу, где стояли бутылки с яркими этикетками, и схватил первую попавшуюся.
"Какой быстрее налить? Ну этот, конечно!" – продемонстрировал он емкость с бытовой химией. Звезда открыла крышку, перелила средство в стакан и изобразила глоток.
Телевизионщики спросили, почему продюсер не почувствовал характерного запаха. Алибасов отметил, что все произошло очень быстро.
"Ты посмотри, одинаково оформлены бутылки. Выглядит привлекательно, пузырьки летают, как у апельсинового сока", – показал он этикетку.
После Бари Алибасов подошел к раковине, набрал в рот воды из-под крана и изобразил сплевывание химикатов. "Чтобы умереть от него, нужно всего лишь 40 секунд. Куда вы будете бегать за это время?" – резюмировал шоумен.
Бари Алибасов вспомнил, что после случившегося принялся обзванивать близких. Первым на помощь приехал сын – он был на месте уже через десять минут.
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