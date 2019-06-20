Бари Алибасов рассказал правду об отравлении бытовой химией

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Четверг 20 июня
Лента новостей
08:52
В России может появиться новый штраф для автомобилистов
03:08
"Не первый гранит шоу-бизнеса съели": Молодая певица встала на защиту дочери Алсу
23:02
Все загадки нелепой смерти депутата-русофоба на Украине
20:57
Внедорожник влетел в остановку в Сочи, есть погибшие
20:56
Озвучена невероятная версия крушения MH17 после обвинений из Нидерландов
20:19
Госдума сформировала свою часть делегации в ПАСЕ
20:06
Правозащитники призвали выдавать заключенным в России тапочки
19:17
Обвинения следствия по MH17 вызвали сожаление у МИД России
18:26
"Хроническая толстячка": Чехову высмеяли за примитивное мышление
18:02
Rambler назначил экс-главу СМИ2 директором по цифровой стратегии и коммуникациям
17:40
Водонаева докопалась до истины в громком скандале с Киркоровым
16:57
Малахов воссоздал момент кровавого убийства жены известного хоккеиста
16:54
"Единая Россия" восстанавливает "дачную амнистию"
16:43
"Еще ребенок": Загитову поставили на место
16:42
Опубликовано шокирующее видео драки у метро "Электрозаводская"
16:22
Представитель Лободы влезла в скандал с Лазаревым
16:07
Странное поведение Алибасова после отравления попало на видео
15:58
Названы имена подозреваемых в крушении Boeing в Донбассе
15:52
Грязная Семенович легла под капельницу
15:51
Убитого спецназовца ГРУ Белянкина наградили посмертно
15:26
Цекало заласкал молодую жену на семейном ужине
15:03
Врачи заговорили о раке после поспешной выписки Алибасова
14:58
В столице дворник забил мужчину до смерти
14:52
Полуголому Билану поставили серьезный диагноз
14:44
"Надо разбирать": срочное заявление о ситуации на Крымском мосту
14:26
ООН обвинила Саудовскую Аравию в зверском убийстве
14:25
Накачали обезболивающими: Малахов заставил беспомощного Алибасова говорить на камеру
14:17
Счастливая Медведева рассказала о пополнении
13:47
В Подмосковье произошла массовая авария с 11 машинами
13:36
Володин призвал добиваться прорывного развития регионов
13:33
Перепуганный Киркоров показал инцидент с самолетом в Домодедово
13:29
Баста пошел против Тимати в скандальных разборках
13:20
"Спартак" прилюдно послал Глушакова
13:14
"Думал, будто взяли в плен": привязанный к кровати Алибасов сбежал от врачей
12:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 июня 2019 года
12:53
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)
12:46
"Вы просто потешаете людей": выскочке Бузовой заткнули рот за соперничество с Путиным
12:10
Петербургское метро погрузилось во тьму
12:03
61-летняя известная актриса станцевала без юбки (видео)
11:56
Бизнесмен Роман Авдеев возрождает футбольный клуб "Торпедо"
11:44
В Башкирии потерпел крушение дельтаплан
11:24
"У нее на лице все написано": сын Алибасова отказался делиться наследством с сестрой
11:19
Тимошенко встала грудью за опозорившегося Зеленского
11:15
"Жир": оголившую зад Седокову затравили за внешний вид
10:52
"Единая Россия": статистика не отражает реальной ситуации на селе
10:41
"Отдыхать я не умею": Михалкову в купальнике застукали с бокалом и сигаретой
10:32
Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах
10:11
Один человек погиб: на востоке Москвы произошла массовая драка
10:00
"Вышак!": Галкин в восторге от травли Гузеевой
09:53
В Пермском крае жестоко убили девушку-трансгендера
09:48
На кого муж променял красавицу Климову
09:34
"Просто безобразие": Федосеева-Шукшина устроила разборки после выписки Алибасова
09:18
"Человек-амфибия": 52-летнюю Литвинову разнесли за нелепый наряд
09:16
Шарапова одержала ослепительную победу после длительной паузы
09:02
Вадим Галыгин стал отцом в третий раз
08:39
"Чтоб ты сдох": затравленный Шепелев высказался после выступления отца Фриске
08:22
"Фикция": Каменских и Потапа заподозрили в грязной лжи
08:18
Группа Whitesnake отмечает 40 лет концертами в России
08:06
"Полнейший дурдом": вновь запевшую дочь Алсу разнесли в пух и прах
07:00
Зеленский раскрыл правду о бьющейся в конвульсиях Меркель
06:21
"За веру нужно страдать": Корчевникова и батюшку втянули в грязные игры
04:19
Необычный флешмоб с сыром захватил детей по всему миру (видео)
02:34
Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
00:26
Лолиту ошарашили непристойным предложением
23:02
Володин: Общение с IT-специалистами полезно для законотворчества
21:57
Садальский крепко врезал Галкину в день рождения
21:37
Нарядившаяся Собчак прилюдно села в лужу
21:37
"Бесовскую" могилу Началовой потребовали сровнять с землей
21:11
Отбита наглая провокация Зеленского
20:52
Пьяный поляк прокатился на советском танке по центру города
20:35
Летящего в самолете Киркорова с детьми настигла беда
20:13
Пользователи Instagram пожаловались на глобальный сбой
19:45
Не Иваново: названы города с самым большим числом невест
19:30
В России резко выросли цены на бензин
19:09
"Большая молодчинка!": народ упал к ногам талантливой дочери Алсу
19:06
В петербургском аэропорту бездомный воровал сладкое
18:47
"Не смог догадаться": Зеленскому крепко досталось после приступа Меркель
18:28
Языкастая Гузеева вступилась за униженную Володину
18:10
В Подмосковье при пожаре погибли два человека
17:51
В Кемерово внезапно приземлился военный самолет НАТО
17:39
"Выпила несколько бутылок": Меркель рассказала о приступе на встрече с Зеленским
17:39
Специалисты усомнились в качестве пересадки волос в Турции
17:33
Ярмольник попал в серьезное ДТП в Москве
17:18
На ток-шоу Малахова Зыкину обвинили в похищении детей
16:56
"Наслаждайся!": опытный Галкин дал Топалову ценный совет
16:55
Володин: Дополнительные доходы бюджета направят на нацпроекты
16:45
"Ужас какой!": ухажера Бузовой из "Дома-2" раздуло после пластики
16:34
Группировка "Ленинград" выступит на "Нашествии"
16:31
Ждущий суда Порошенко упал в ноги Зеленскому
16:29
В Петрозаводске мужчина со сломанной ногой украл 24 тюбика зубной пасты
16:28
Пригожин отказался давать деньги шантажистке-жене и взрослым детям
16:08
Матерщинник Лазарев втянул в грязный скандал крупный телеканал
16:01
В Уфе пьяная женщина разбила угнанное такси
15:41
Работники подмосковного хлебозавода объявили голодовку
15:23
Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
15:23
"Курящая мать!": Харламов прилюдно отчитал Асмус
15:19
У Меркель случился припадок на встрече с Зеленским (видео)
15:06
Никуда не денется: Путин загнал в угол побежавшего на Запад Лукашенко
14:59
Заболевшая Водонаева решилась на невозможное
14:34
Всплыл интимный снимок жалкого Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
Группа Whitesnake отмечает 40 лет концертами в России
Итальянское оперное IL VOLO отметит десятилетие коллектива в России
"Страшно смотреть": поклонники ужаснулись болезненному виду Варнавы
Обнаглевший Зеленский поставил дерзкий ультиматум Путину
Судебные приставы выбивают долги из Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал правду об отравлении бытовой химией

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Шоумен рассказал, как умудрился выпить жидкость для прочистки труб. Бари Алибасов стал героем программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
прочитано 1585 раз

Вместе со съемочной группой ведущий ток-шоу приехал домой к основателю группы "На-На". Телевизионщики попросили Бари Алибасова рассказать правду о случившемся и по возможности реконструировать момент отравления.

ПО ТЕМЕ

Странное поведение Алибасова после отравления попало на видео

Врачи заговорили о раке после поспешной выписки Алибасова

 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Алибасов сообщил, что в тот вечер занимался уборкой. Внезапно он почувствовал жажду. Шоумен подошел к столу, где стояли бутылки с яркими этикетками, и схватил первую попавшуюся.

"Какой быстрее налить? Ну этот, конечно!" – продемонстрировал он емкость с бытовой химией. Звезда открыла крышку, перелила средство в стакан и изобразила глоток.

Телевизионщики спросили, почему продюсер не почувствовал характерного запаха. Алибасов отметил, что все произошло очень быстро.

"Ты посмотри, одинаково оформлены бутылки. Выглядит привлекательно, пузырьки летают, как у апельсинового сока", – показал он этикетку.

После Бари Алибасов подошел к раковине, набрал в рот воды из-под крана и изобразил сплевывание химикатов. "Чтобы умереть от него, нужно всего лишь 40 секунд. Куда вы будете бегать за это время?" – резюмировал шоумен.

Бари Алибасов вспомнил, что после случившегося принялся обзванивать близких. Первым на помощь приехал сын – он был на месте уже через десять минут.

Автор: Руслана Алексеева20 июня 2019, 08:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ЛЕНА
Ответить
Здоровья Алибасову.Пусть после этого случая не играет в игры с похоронами и не пускает в квартиру Джигурду.
Гость
Ответить
В суд на них подать, это мог выпить ребенок(
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленский раскрыл правду о бьющейся в конвульсиях Меркель
Никуда не денется: Путин загнал в угол побежавшего на Запад Лукашенко
В Киеве признали независимость Донбасса
Неудачник и бомж: Саакашвили крепко врезали за глупость

Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал правду об отравлении бытовой химией
"Хвастливая дрянь": Рудковскую заклевали за показуху
"Ума как у куропатки": Беркова без белья прокатилась на гироскутере
"Кто кого"?: Амбициозная Собчак решила потягаться с Ивлеевой

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

"Чтоб ты сдох": затравленный Шепелев высказался после выступления отца Фриске

Телеведущий обратился к пользователям Сети
Шоу-бизнес

"После нее хочется помыться": Рудковскую разнесли за корону на голове

Подписчики высказали свои недовольства в адрес продюсера
Шоу-бизнес

Водонаева докопалась до истины в громком скандале с Киркоровым

Детали нашумевшего скандала
Спорт

"Еще ребенок": Загитову поставили на место

Гороскоп

Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
Названа самая сексуальная женщина 2019 года

Спорт

"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru