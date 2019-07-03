Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июля 2019 года
Музыкальный продюсер собирается подать в суд на Первый канал. Бари Алибасов обвинил создателей передачи "На самом деле" во лжи.
Во время эфира эксперты заявили, что продюсер подстроил болезнь и лечение ради пиара. "Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от Первого канала и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою версию, совершенно абсурдную", – отметил Бари Алибасов.
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