Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову
Каждый девятый житель России подписан на Ольгу Бузову и следит за новостями из ее жизни. Интересно, верится ли самой звезде "Дома-2", что она столь популярна? Андрей Разин в этом сильно сомневается. Он считает враньем и число реальных людей на странице Бузовой, и посты, которые она якобы пишет сама.
"Мне поступали предложения от команд, которые обеспечивают Instagram нашим звездам, – рассказал продюсер на своей странице. – Например, на Ольгу Бузову работают 100 человек. Все новости, все, что там пишется, вся реклама, вся программная жизнь принадлежит именно этим людям. Именно они распоряжаются Instagram, Бузова практически не ведет там ничего".
"Мне тоже предлагали такую услугу, чтобы я платил этой команде заработную плату, и они мне накрутили подписчиков, – продолжил Разин. – У Ольги Бузовой свыше десяти миллионов подписчиков. У Тимати и других звезд такая же ситуация. Я отказался от этих услуг, веду Instagram сам и общаюсь лично. У меня нет левых подписчиков. Я этим очень горжусь. Никакую команду не содержу, как это делают некоторые звезды".
Стоит заметить, что для Бузовой реклама в соцсетях – отличный источник заработка. Средняя стоимость рекламного поста на ее странице составляет 300-400 тысяч рублей, причем публикация в вечернее время оценивается дороже. Обычно Ольга выкладывает до четырех постов в неделю. Кроме того, она участвует в продвижении конкурсов, что приносит еще несколько миллионов рублей в месяц. По данным Российского исследовательского агентства блогеров, упоминания различных брендов приносят Бузовой примерно 100 миллионов рублей в год.
8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Телеведущая опубликовала горячие фото
Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Звезда удивила провокационным фото
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Маленький член
Замуж не хочу!
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Не хочу ходить за больным мужем.
Переспать за машину?
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Сказал, что отвратительно готовлю
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.