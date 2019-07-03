Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Среда 3 июля
Лента новостей
11:59
Стала известна главная причина смерти россиянок
11:53
Россия и Африка взяли курс на сближение
11:15
Столичные аэропорты задержали и отменили десятки рейсов
11:01
WADA заподозрило почти 300 российских спортсменов в употреблении допинга
10:52
Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения
10:30
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
10:16
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов
10:14
Умер аниматор студии Disney
10:09
Зеленского высмеяли во время выступления в Канаде
09:50
Хабенскому подожгли руку
09:38
Пышная грудь Канделаки свела народ с ума
09:32
"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России
09:27
Шарапова с треском провалилась на Уимблдоне
09:02
"С разворота по оператору": увлекшийся Харламов избил помощника (видео)
08:55
Создатель Ford Mustang скончался в возрасте 94 лет
08:39
Панайотова назвали отцом будущего ребенка Успенской
08:21
Алибасов разоблачил ложь Первого канала
08:21
Подробности тайных переговоров Путина по крушению MH17
08:00
"Ручки шаловливые": Солнцев заткнул нудную Темникову
06:04
Маркл и принц Гарри рассказали о пережитом ужасе
04:07
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом
02:05
"Эй, холопы, подвиньтесь": Пугачеву распекли за хамский поступок
00:03
"Летальный исход": на умирающей Хлебниковой поставили крест
23:26
Известный американский спортсмен умер при загадочных обстоятельствах
22:40
Единственную толстовку принцессы Дианы продадут с молотка
22:32
Парламентарии всего мира выступили против санкций
21:52
Оппозицию уличили в шантаже власти на выборах в Мосгордуму
21:51
"Все разрушено": люди в шоке после атаки на Крымский мост
21:50
Сотрудницу Россельхознадзора в Петербурге поймали на краже креветок и рыбы
21:44
Страшно исхудавшую Джоли забрали со съемок в больницу
20:55
Путин отправил Шойгу в Североморск
20:41
Бондарчука развели на миллионы
20:28
Российский олигарх арендовал на юбилей "Форт Боярд"
19:49
Путин экстренно вызвал Шойгу после гибели моряков
19:08
Полковник полиции сбежала из Ростова в Грузию
18:49
Форум "Развитие парламентаризма" станет ежегодным
18:36
В Петербурге более 50 человек отравились шаурмой
18:24
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
17:44
Турки начали завоевывать Москву
17:38
"Отдельная категория": народным артистам дадут привилегии после скандала с Пугачевой
17:21
Володин: К каждой стране нужен свой подход
16:58
Эксперт назвал главное преимущество форума "Развитие парламентаризма"
16:50
"Групповуха?": Бледанс развлеклась с толпой полуголых мужиков прямо на пляже
16:48
Ротару и Повалий пригласили ублажить Лукашенко с сыном
16:42
Минздрав Франции признал электронные сигареты эффективным средством борьбы с курением
16:41
"Как я разжирел": изменившийся Корчевников высказался о своем состоянии
16:38
14 моряков погибли при пожаре в глубоководном аппарате
16:11
Украинцы похвастались убийством защитника Донбасса во время перемирия (видео)
16:11
Разин вмазал зарвавшейся Пугачевой
16:08
Рейтинг оппозиции в Москве не более 6% – ВЦИОМ
15:48
Басков со слезами попрощался с умершим отцом (видео)
15:38
Володин назвал самый важный закон июня
15:37
Орбакайте променяла Пугачеву на гей-шабаш с Киркоровым
15:08
Неузнаваемую Порошину сняли в объятиях известного актера
15:07
"Пример для подражания": мокрую Кудрявцеву обласкали с ног до головы
15:01
Под Москвой таксист снес двухметровый забор
14:53
"Все, как ты любишь": вдова залила могилу умершего от цирроза Яковлева алкоголем
14:45
"Когда тебя жестоко обманули": Боня стала жертвой розыгрыша
14:42
Женщину выгнали из самолета за слишком глубокое декольте
14:30
Знаменитая певица откровенно о раке и самоубийстве сына
14:20
Обнаружена связь между инфарктами и типами женской фигуры
14:18
Подлость и цинизм: во МХАТе сорвали фото Дорониной
13:55
Кожевникова борется за здоровье детей
13:47
Охранник "Пятерочки" задушил покупателя
13:44
Сделано объявление о начале новой войны на Украине
13:22
Находчивый житель Подмосковья похитил машину при помощи эвакуатора
13:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июля 2019 года
13:08
Алла Борисовна скрыла от родственников тяжелую болезнь
13:05
"Шизофрения!": оскорбленная Рудковская опустилась до хамства
12:54
Эффектная Ходченкова побила известную модель
12:44
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
12:35
Первый канал сообщил о кардинальных переменах после скандала в шоу "Голос.Дети"
12:27
В ОБСЕ поприветствовали возвращение России в ПАСЕ
12:17
"Помогите, пожалуйста!": обескураженный Топалов взмолился накануне свадьбы
12:10
"Как больная!": Казанова увеличила губы до кошмарных размеров
12:03
Шукшина назвала настоящую причину госпитализации Алибасова
12:01
Порошенко крепко врезал мечущемуся Зеленскому
11:52
Певец Таркан перенес сложную операцию
11:33
В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадал школьник
11:29
"Как это развидеть?": восковые фигуры из музея ДНР привели в ужас
11:25
"Господи, спасибо!": "сестричка" Началовой Исаева смакует историю зачатия
11:18
Собчак воссоединилась с Виторганом после слухов о его романе с Брухуновой
11:16
Бывший участник Comedy Club стал отцом в третий раз
11:10
В Германии разгорелся скандал из-за Путина
10:59
Названы вызывающие мужское бесплодие продукты
10:57
Делегация Университета управления в ЮНЕСКО расскажет о цифровом равенстве
10:51
"Совсем юная!" – народ обомлел от естественной красоты Нетребко
10:47
Заслуженная артистка Надежда Чередниченко скончалась на 92-м году жизни
10:35
"Не позорьтесь!": Новикову просят не уподобляться семейке Шукшиных
10:32
"Сволочи!": скандалист из "Пусть говорят" бился в припадке у могилы "святой" Началовой
10:32
Выходка Пугачевой получила неожиданные последствия
10:21
Бутина экстремально похудела в американской тюрьме
10:14
Пригожин возбудился от подтянутого тела Газманова
10:14
Будущее пиара обсудят на Baltic Weekend в Петербурге
09:59
"С криком "кия" и ударом ноги": Стэтхэм за секунду справился с бутылкой (видео)
09:54
"Аэрофлот" экстренно отменил рейсы в Прагу
09:46
Опустившийся Зеленский ищет спасения в русском языке
09:21
Дмитрий Шепелев угодил в новый скандал
09:20
"Прикройся уже!": Толкалина оставила из одежды лишь прозрачную ткань
09:11
Обнародовано сенсационное расследование Ивана Голунова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медведев в своей статье рассказал о предстоящих переменах в "Единой России"
Брухунова откровенно о романе с Виторганом
В Москве пенсионера подозревают в двойном убийстве
32 человека погибли при падении автобуса в пропасть
Звезду "Дома-2" избила мать невесты
"Рак вернулся?": Янковский испугал истощенным видом
Шоу-бизнес

Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
У телеведущей и певицы Ольги Бузовой почти 16 миллионов подписчиков в Instagram. Для сравнения: у Мадонны их 14 миллионов, у Шер – 1,2, у Дональда Трампа – 13,6. Но где они, а где Бузова! 

Продолжение: Опухшая Волочкова не может спать из-за дикой боли
прочитано 4300 раз

Каждый девятый житель России подписан на Ольгу Бузову и следит за новостями из ее жизни. Интересно, верится ли самой звезде "Дома-2", что она столь популярна? Андрей Разин в этом сильно сомневается. Он считает враньем и число реальных людей на странице Бузовой, и посты, которые она якобы пишет сама.

ПО ТЕМЕ

"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов

Бузова страдает без жениха

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Мне поступали предложения от команд, которые обеспечивают Instagram нашим звездам, – рассказал продюсер на своей странице. – Например, на Ольгу Бузову работают 100 человек. Все новости, все, что там пишется, вся реклама, вся программная жизнь принадлежит именно этим людям. Именно они распоряжаются Instagram, Бузова практически не ведет там ничего".

"Мне тоже предлагали такую услугу, чтобы я платил этой команде заработную плату, и они мне накрутили подписчиков, – продолжил Разин. – У Ольги Бузовой свыше десяти миллионов подписчиков. У Тимати и других звезд такая же ситуация. Я отказался от этих услуг, веду Instagram сам и общаюсь лично. У меня нет левых подписчиков. Я этим очень горжусь. Никакую команду не содержу, как это делают некоторые звезды".

Стоит заметить, что для Бузовой реклама в соцсетях – отличный источник заработка. Средняя стоимость рекламного поста на ее странице составляет 300-400 тысяч рублей, причем публикация в вечернее время оценивается дороже. Обычно Ольга выкладывает до четырех постов в неделю. Кроме того, она участвует в продвижении конкурсов, что приносит еще несколько миллионов рублей в месяц. По данным Российского исследовательского агентства блогеров, упоминания различных брендов приносят Бузовой примерно 100 миллионов рублей в год.

Автор: Иван Губкин3 июля 2019, 10:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
видемо наш тольстый разин уже старенки ни кто на него не обрашает. и не напоминает . вот он и частенко задевает бузову. если разин немного уважал бы себя ни когда женщин не трогал бы. хотя и так все знають что гей не мужик
Гость
Ответить
...где Мадонна,а где Бузова.... и где же они ? Разница только в месте проживания и возрасте. Мадонна тоже не имеет практически никакого образования ( Бузова с красным дипломом окончила престижный Питерский ВУЗ ) Свою карьеру начинала с участия в порно-фильмах (Бузова до такого не опускалась). Но,а вокальными.данными ни та,ни другая не обладают. К возрасту Мадонны может быть и Бузова будет иметь такую же мировую славу,как у Мадонны.
Татьяна
Ответить
Как же надоела эта бузиха, неужели нет никого достойного, про которых можно писать в позитивном ключе, а не про этих шлюшек!!! Кто она такая, почему не выходит с первых полос, чем заслужила и кто ее так продвигает, какой такой покровитель, почему никто не афиширует его имя? Ведь это дездарщина, безголосая "певичка", ПОЗОР!!! Докатились...
Гость
Ответить
И пиарщик Разин, и придурочная мужиковая Бузова достойны друг друга! Как же народ устал от Вас, придурков!
1

Популярные темы форума

Политика

Зеленского высмеяли во время выступления в Канаде
"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России
Подробности тайных переговоров Путина по крушению MH17
Парламентарии всего мира выступили против санкций

Шоу-бизнес

Смерть Баскова уничтожила Киркорова
Макарская показала большой живот после слов об уходе от мужа
"Рыба-клоун": бесцеремонный Кадони "опустил" Гришаеву
Расфуфыренную Цымбалюк-Романовскую уложили в самом центре Москвы

Проишествия

Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Чувствовалась скрытая злость": откровения продюсера Фриске о Шепелеве

8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Шоу-бизнес

Пышная грудь Канделаки свела народ с ума

Телеведущая опубликовала горячие фото
Шоу-бизнес

Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову

Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Шоу-бизнес

"Серая мышь!": беспринципная Савельева оголилась после родов

Звезда удивила провокационным фото

Гороскоп

Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019

Фоторепортажи

Эффектная Ходченкова побила известную модель
Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области
Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
Шикарный отдых Александра Реввы

Спорт

Глушаков исполнил зажигательную лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru