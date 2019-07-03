Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову

У телеведущей и певицы Ольги Бузовой почти 16 миллионов подписчиков в Instagram. Для сравнения: у Мадонны их 14 миллионов, у Шер – 1,2, у Дональда Трампа – 13,6. Но где они, а где Бузова!

прочитано 4300 раз