Подсадил на "вискарик": Клара Новикова призналась в любви к алкоголю
Артистка поделилась своим способом не стареть. Звезда тщательно следит за тем, чтобы у нее были в порядке волосы и ногти. Захаживает Клара Новикова и к косметологу.
"Уколы витаминные для кожи лица иногда делаю. На подтяжку пока не решилась, но, может, попозже и на стол хирурга лягу", – цитирует юмористку Starhit.ru. Также она рассказала, что всегда перед выходом из дома наносит макияж, не ленясь проснуться для этого пораньше.
А вот за весом следить у артистки не получается. Особенно на гастролях. "До концерта, кроме кофе, ничего в рот не берешь, а потом выступишь и, конечно, что-нибудь сжуешь из вредного — зефир, например. У меня вообще такой организм: очень мало ем, но все равно поправляюсь", – сообщила Клара Новикова.
Кроме того, юмористка призналась, что после спектакля не против выпить с коллегой Леонидом Каневским. "Ну, по рюмочке-то можно. Иногда себе позволяем, хотя другим не советуем", – заявила Клара Новикова. При этом она добавил, что артист по-дружески подсадил ее на "вискарик". "Хотя летом предпочитаю белое вино", - отметила знаменитость.
По признанию Клары Новиковой, с финансами у нее отношения не складываются. "Меня то продюсеры обманут, то горе-кредиторы долг не вернут… Но, безусловно, каждый раз неприятно, ведь деньги – это некая независимость, без них никуда", – поделилась актриса.
Отметим, Клара Новикова на сцене более 40 лет. С 2010 играет драматические роли. Артистка полна сил, поэтому у нее плотный гастрольный график.
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