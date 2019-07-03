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"Хватит наживаться на Юле!": Исаева ведет в суд родителей Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Новость о том, что какие-то ушлые дельцы стали продавать паломнические туры на могилу Юлии Началовой, стала потрясением для ее пресс-секретаря Анны Исаевой. Она считает, что эту вакханалию надо заканчивать. И готовится к самым решительным мерам.
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"Я выясню, кто наживается на моем артисте, кто устраивает эти туры на Троекуровское кладбище и подам в суд, – пообещала Исаева в интервью "Дни.Ру". – Как писал Антон Чехов в "Вишневом саде", "всякому безобразию есть свое приличие". Сколько можно трепать имя Юли?! Теперь еще и какие-то паломнические туры к ней выдумали! Это уже переходит все границы"

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

В стремлении наказать хапуг Исаева не одинока. "Я поговорю с родителями Юли и поведу их в суд с собой – они должны пресечь эту историю с платными турами на могилу и не допустить спекуляции на имени дочери", – сообщали Исаева.

Накануне продюсер нашумевшей кинокартины про покойную артистку Андрей Загорский признался в комментарии Nation News, что его этот паломнический тур заинтересовал. Мол, он купил его из Белоруссии на 14 июля. "Мы поздним вечером выезжаем из Белоруссии, утром приезжаем в Москву. Едем в Даниловский монастырь, потом паломничество с Началовой, Красная площадь и Третьяковка. За это "удовольствие" я выложил 7 тысяч 600 рублей. Мне просто интересно, что это будет", – заметил Загорский.

Как писали ранее "Дни.ру",согласно народному поверью, посещение могилы Началовой помогает страдающим от подагры, сепсиса, диабета, красной волчанки. Девушки едут просить поддержки у Юли перед пластической операцией по увеличению груди, а мужчины – в надежде поправить силу. Но здравомыслящие люди считают это мракобесием и массовым психозом. А желание зарядить на могиле крем или воды называют вакханалией и кощунством. 

Автор: Иван Губкин3 июля 2019, 10:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

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