"Хватит наживаться на Юле!": Исаева ведет в суд родителей Началовой
"Я выясню, кто наживается на моем артисте, кто устраивает эти туры на Троекуровское кладбище и подам в суд, – пообещала Исаева в интервью "Дни.Ру". – Как писал Антон Чехов в "Вишневом саде", "всякому безобразию есть свое приличие". Сколько можно трепать имя Юли?! Теперь еще и какие-то паломнические туры к ней выдумали! Это уже переходит все границы"
В стремлении наказать хапуг Исаева не одинока. "Я поговорю с родителями Юли и поведу их в суд с собой – они должны пресечь эту историю с платными турами на могилу и не допустить спекуляции на имени дочери", – сообщали Исаева.
Накануне продюсер нашумевшей кинокартины про покойную артистку Андрей Загорский признался в комментарии Nation News, что его этот паломнический тур заинтересовал. Мол, он купил его из Белоруссии на 14 июля. "Мы поздним вечером выезжаем из Белоруссии, утром приезжаем в Москву. Едем в Даниловский монастырь, потом паломничество с Началовой, Красная площадь и Третьяковка. За это "удовольствие" я выложил 7 тысяч 600 рублей. Мне просто интересно, что это будет", – заметил Загорский.
Как писали ранее "Дни.ру",согласно народному поверью, посещение могилы Началовой помогает страдающим от подагры, сепсиса, диабета, красной волчанки. Девушки едут просить поддержки у Юли перед пластической операцией по увеличению груди, а мужчины – в надежде поправить силу. Но здравомыслящие люди считают это мракобесием и массовым психозом. А желание зарядить на могиле крем или воды называют вакханалией и кощунством.
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