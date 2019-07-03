"Хватит наживаться на Юле!": Исаева ведет в суд родителей Началовой

Новость о том, что какие-то ушлые дельцы стали продавать паломнические туры на могилу Юлии Началовой, стала потрясением для ее пресс-секретаря Анны Исаевой. Она считает, что эту вакханалию надо заканчивать. И готовится к самым решительным мерам.

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