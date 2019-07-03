"Платье без вкуса": Тодоренко разнесли за выбор свадебного наряда
Влюбленные 2 июня с близкими и друзьями устроили небольшое застолье на фоне заката. А на следующий день состоялась их свадьба. Регина Тодоренко сообщила, что сильно нервничала перед важным событием.
В Сети появился первый снимок с торжества ведущей и артиста. На фото невеста предстала в белом платье с глубоким декольте. Влад Топалов выбрал черные брюки и белоснежный смокинг.
Поклонники в Instagram искренне порадовались за Регину Тодоренко и исполнителя. А вот хейтеры в пух и прах разнесли наряд телезвезды. "Платье без вкуса, жених в ботинках на голую ногу...Да уж", "Платье бее", "Платье так себе... и сама лохматая", – высказались критики.
Среди гостей были не только родные, но и друзья пары: Леся Никитюк, Алина Астровская, Елена Чирва, Мария Ивакова, Антон Лаврентьев и другие. Помогала организовывать праздник сестра Влада Топалова Алина, сообщает Teleprogramma.pro. На торжестве появилась подруга Регины Тодоренко и Влада Топалова Ольга Лукьянова. Девушкам тоже поделилась снимками с праздника.
Напомним, Регина Тодоренко и певец зарегистрировали брак в октябре прошлого года. Однако пышную свадьбу звезды решили отложить, так как в то время телеведущая была на седьмом месяце беременности.
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