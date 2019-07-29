"Хочешь, чтобы я встал на колени?": пожилой актер накричал на правильного Корчевникова

Звезда советского кино Юрий Назаров рассказал Борису Корчевникову о личной жизни. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" 82-летний артист признался, что жил на две семьи.

Назаров поведал, что не всегда был честен с женой – пианисткой Татьяной Кудрявцевой, которая подарила ему троих детей. Долгие годы у актера были параллельные отношения с художником по костюмам Татьяной Разумовской. Последняя даже подарила звезде советского кино двух внебрачных дочерей.

"Сложно, непросто, но я успешно жил на две семьи. Старался никогда в своей жизни не терять совесть. Хотя в моей ситуации, конечно, это было сложно сделать. Считаю, что с женами не годятся оценки "предательство-не предательство". У дам просто эмоции, фантазии. Я всегда верил в любовь. И я тоже страдал. А основной принцип любви – забота. Вот я и заботился о всех. Главное, что я всегда оставался человеком, а не животным", – сказал Юрий Назаров в студии программы "Судьба человека".

Отметим, что ранее в одном из интервью Татьяна Кудрявцева говорила, что все работники "Мосфильма" знали, что ее муж живет на два дома, однако от нее это долго скрывали. Татьяна призналась, что до поры до времени старалась пропускать сплетни об избраннике мимо ушей. По ее словам, хоть у него и была другая семья, уходить от нее он никогда не хотел.

В ходе беседы ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников намекнул, что считает поступок Назарова ужасным. Шоумен вынудил звезду оправдываться.

"Я отвечаю за все свои дела, я виноват, но я никуда не убегал, платил без всякого суда алименты и до сих пор помогаю. Самая моя главная цель совесть сохранить", – отметил Юрий Назаров.

"А жить так не получается? Вы же обманываете их. Больно им делаете", – не унимался Борис Корчевников.

"А сколько мне женщины делали больно? Я же не жалуюсь ни на кого. Ты что, хочешь, чтобы я встал на колени и сказал: "Люди, простите меня! Такой я грешник, простите, Христа, бога ради?" – раздраженно закричал Назаров на ведущего ток-шоу "Судьба человека".