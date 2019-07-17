"В одной квартире было два мужа": Корчевников узнал пикантные подробности об известной писательнице

Первым мужем Марии Арбатовой стал певец Александр Мирошник. Через год после свадьбы супруги стали родителями близнецов – Петра и Павла. Этот брак продлился 17 лет.
"Когда началась перестройка, рухнуло все это, он долго не мог найти себя, я тоже не была готова к этому. А я уже была молодой и успешный драматург. Мне уже до этого начали приходить большие деньги за постановки, и это тоже сразу рухнуло. В результате наш брак рухнул, как и у очень многих в моем поколении. Под давлением шокотерапии, реформ, того, что он не мог найти себя", – сказала Мария Арбатова в студии ток-шоу "Судьба человека".
По словам драматурга, этот союз изначально не был идеальным. Мария и Александр не хранили верность друг другу.
"У нас был итальянский брак: со сценами, расставаниями, влезанием на третий этаж с букетом в зубах. Он оперный певец, у него оперное сознание", - отметила Арбатова в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".
Несмотря на расставание, Мария еще долгое время помогала Александру в быту: она готовила обеды для бывшего супруга и стирала его белье. Более того, Арбатова, будучи уже замужем за политическим экспертом Олегом Вите, продолжала жить под одной крышей с Мирошником.
"У меня второй муж был гениальный, он сумел выстроить отношения очень правильно. Нам негде было жить, и в одной квартире было два мужа какое-то время", – рассказала Мария ведущему ток-шоу "Судьба человека".
Второй брак Марии Арбатовой продлился восемь лет. "У меня все браки сексуальные, а разводы социальные, мы развелись из-за выборов. В моем понимании он неправильно себя вел", – рассказала писательница о причинах расставания.
Сегодня известный драматург счастлива с третьим мужем – финансовым аналитиком из Индии Шумитом Даттой Гуптой. Супруг младше Марии Арбатовой на десять лет. Вместе они нянчат внуков писательницы.
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