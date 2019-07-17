"Все уже": Корчевников потерял надежду жениться

Говорят, поправившийся из-за препаратов Борис Корчевников впал в депрессию. Такое объяснение нашли репортеры, когда услышали слова популярного ведущего.

Недавно особо наблюдательные зрители заметили, что Борис Корчевников набрал несколько лишних килограммов. Поклонники немедленно всполошились, решив, что это признак нездоровья телеведущего. Спустя некоторое время шоумен признался, что поправился из-за лечения, однако уверил, что уже все в порядке.

Однако репортеры убеждены, что Корчевников впал в депрессию. Поводом для таких заключений стали слова телеведущего, сказанные в одном из выпусков передачи "Судьба человека". В разговоре с актрисой Еленой Пановой он дал понять, что потерял надежду жениться. "А что мне остается? Остается только мечтать о семье. Ты уже замужем. Все уже..." – приводит слова Корчевникова "Экспресс газета".

Панова поспешила утешить шоумена – 20 июля ему исполнится всего 37 лет, но тот был непреклонен. Телеведущий добавил, что вовсе не шутит и вполне серьезно поставил крест на личной жизни.

К слову, продюсеры программы также указали ему на лишний вес. Об этом Борис Корчевников рассказал в беседе с Юрием Стояновым. Тому удалось за рекордное время скинуть больше 20 килограммов. "Дело в том, что я поправился очень сильно, и наш продюсер сказал: чтобы я выглядел более подтянутым, нужны гости полные рядом", – пошутил Борис Корчевников.