Болезнь не дала забеременеть: бездетная Цыганова оправдалась перед Корчевниковым

Вика Цыганова рассказала Борису Корчевникову, почему так и не стала матерью. Вокалистка появилась в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Вика Цыганова и ее муж, поэт и продюсер Вадим Цыганов вместе много лет. В 1994 году влюбленные обвенчались в храме Георгия Победоносца. Супруги постоянно рядом, даже на гастролях. А вот детей в семье нет.

В студии программы "Судьба человека" артистка призналась, что мечтала стать матерью десяти малышей. Она равнялась на бабушку, которая родила восьмерых.

"Я очень хотела иметь детей, но не сложилось. Вадим для меня самый большой человек и самый большой ребенок в жизни. В нем есть все: отец, муж, брат, друг и самый большой ребенок в моей жизни. Аварии были и болезни, последствия которых не позволили мне забеременеть. На гастролях в Болгарии мы попали в очень тяжелую аварию", – сообщила Виктория.

Муж певицы отметил, что в этом вопросе на нее не давил. Сам он от отсутствия отпрысков не страдает.

"Я никогда не думал о детях. Я живу какой-то странной жизнью, она для меня как будто даже и не моя. У меня есть внутренние свои проблемы, борьба. Я никогда не думал о детях и сейчас сижу и не думаю. У меня столько событий в жизни было... Я спокойно это воспринимаю, без эмоций", – сказал Вадим Цыганов в студии шоу "Судьба человека".

Супруг артистки признался, что какое-то время они думали об ЭКО, но батюшка в Сергиевом Посаде отговорил. Пара планировала усыновление, однако ребенка, который запал в душу Виктории, отдали другой семье.

"Иногда женщину накрывают эти чувства, эмоции, когда ты берешь ребеночка на руки, прижимаешь к груди. Конечно, тебя может накрыть, и меня накрывало", – поделилась артистка в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".