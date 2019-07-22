Заставили рыть себе могилу в лесу: звезда сериалов бросилась к Шепелеву за помощью

Известная актриса Елена Бирюкова опасается за жизнь дочери Александры. В студии программы "На самом деле" Первого канала артистка заявила, что ее будущий зять – Олег Беляков – может иметь отношение к криминалу.

"Она его привела к нам практически после года совместных встреч. Все это время я наблюдала, что она, разговаривая с ним по телефону, часто плакала, у нее истерики были. Кем он работает? То он работает в шиномонтаже, то не работает, непонятно", – рассказала Бирюкова ведущему ток-шоу "На самом деле" Дмитрию Шепелеву. После артистка попросила проверить Белякова на детекторе лжи.

По словам Елены, у ее будущего зятя нет профессии – только девять классов общеобразовательной школы. Есть подозрения, что деньги Олег зарабатывает чем-то незаконным. А не так давно стало известно, что Олег Беляков угрожал расправой бывшему возлюбленному Александры – Дмитрию Гончарову.

Якобы 7 июля 2019 года Дмитрия затолкали в машину, вывезли в лес, поставили на колени и заставили рыть себе могилу. Об этом звезде рассказал сам Гончаров. Так, мол, соперник пытался отвадить его от Александры.

Беляков также появился в студии программы "На самом деле". Молодой мужчина уверил, что все обвинения в его адрес беспочвенны.

После на съемочной площадке появилась Александра. Она приехала поддержать возлюбленного. Девушка как могла выгораживала избранника, пыталась придумать алиби, однако эксперты ток-шоу "На самом деле" ее разоблачили.

"Была ситуация, мы сидели, ужинали вместе дома, стояли на столе цветы, и мама сказала: "Это тебе Дима передал". При Олеге. Как он должен реагировать?" – оправдывала Олега Александра.

В конце программы герои сегодняшнего выпуска программы "На самом деле" повторно ответили на вопросы полиграфолога. Выяснилось, что Олег и Дмитрий встречались вечером 7 июля. Мужчины разговаривали на повышенных тонах, Беляков отвесил Гончарову оплеуху, на этом соперники разошлись. История с похищением оказалась выдумкой. Беляков имеет знакомства в криминальных кругах, сам он за нарушение закона никогда не привлекался.