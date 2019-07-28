Тимати решил превратить детский сад в казино

Рэпер Тимати надумал забрать два детских сада и устроить в них компьютерные клубы с барами и бассейнами. И это при том, что мест в детских учреждениях маленьким москвичам катастрофически не хватает, пишет в "Живом журнале" популярный блогер Лена Миро.
"Я понимаю трудное положение дел Тимура Гамбургера Юнусова – все поющие рабы сбежали из его конторы, а кушать хочется. К сожалению, деньги Тимати теперь воняют не только фастфудом, но и манной кашей, которую он собирается отнять у детей", – отметила Миро.
Блогер напоминает, что москвичи стоят в очереди на детсад годами. Не хватает ни воспитателей, ни помещений, ни финансирования. Альтернатива, по словам Миро, невеселая – либо сидеть с ребенком дома, пока он не пойдет в школу, либо платить 50-70 тысяч рублей в месяц за частный садик.
По данным блогера, рэпер Тимати присмотрел два помещения для своих клубов. Оба они находятся в ЖК на Пресненском валу, где ситуация с садами и так ужасная. Тем не менее, Тимур на своем "Гелендвагене" уже осмотрел помещения.
"Отличное место для казино и шлюх! Как такое возможно, спросите вы? А я отвечу: возможно. Компьютерный клуб с баром и бассейном это же намного лучше, чем какой-то там детский сад!", – пишет Миро.
Здания, первоначально построенные для детей, были признаны непригодными из-за проблем с безопасностью и коммуникациями. Доводить их до ума никто не берется – так что в управе рады спонсору в лице рэпера Тимати, заключает блогер.
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