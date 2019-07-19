"В гроб краше кладут": исхудавшая экс-невеста Тимати напугала народ

Блондинка отдыхает в Сочи. Звезда поселилась в фешенебельной гостинице, откуда публикует снимки в Instagram. На днях Алена Шишкова показала фото из спа-центра.
Модель, облаченная в красный купальник, фотографирует себя в зеркале. Судя по всему, блондинка хотела похвастаться стройными формами и заработать сотни комплиментов, однако получила лишь порцию негатива.
Алена Шишкова напугала подписчиков. Интернет-обыватели переживают за здоровье модели, многим она кажется слишком худой.
"Худоба😬", "и все восхищаются костями (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ого какая прищепка😳😳", "Все меньше и меньше мясы😕", "Я всегда думаю при видя таких ..тощих...как с ними ложатся в постель. Жалко же..кости одни", "Красивая , но слишком худая", "Слишком похудела", "Боже, доска без сучка и задоринки. В гроб краше кладут", "Бухенвальдский крепыш 💪😁", "Дистрофия😳😵", "Сильно худая особенно ноги 🤢", – отмечают пользователи интернета.
Отметим, экс-возлюбленную Тимати часто обвиняют в пропаганде анорексии. Ранее знаменитость реагировала на нападки недоброжелателей, отвечала им, однако со временем перестала обращать внимания на критику.
"Спешу утешить всех озабоченных, что никакой анорексии у меня нет, необходимости уменьшать талию в фотошопе тоже нет. А еще у меня нет желания призывать всех худеть или толстеть", – говорила Алена Шишкова.
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