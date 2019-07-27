Бывшую возлюбленную Тимати предупредили о скорой смерти

Алена Шишкова не в состоянии адекватно оценивать свою внешность. Она гордится своими иссохшими ногами, своей худобой, которая уже опасна для жизни, пишет в своем "Живом журнале" Лена Миро.
"Когда-то у Шишковой была отличная фигура, но потом, как видите, что-то пошло не так. Я думаю, у бывшей нежены Тимати поехала крыша на почве похудения... Шишкова обожает свою худобу, которая, на мой взгляд, уже опасна для жизни. Не остановится – долго не протянет, и я сейчас нисколько не преувеличиваю", – убеждена популярный блогер.
Лена Миро сопроводила свои рассуждения фотографиями Алены Шишковой и 155-килограммовой модели Тесс Холлидэй. По словам блогера, первая гордится своими костями, вторая – "радуется своему салу", но и та, и другая нуждаются в помощи психиатра. Анорексия – ничем не лучше ожирения, заключает Лена Миро.
Алена Шишкова, в самом деле, дает повод для беспокойства своим фанатам. Их пугают "ножки-палочки" модели. При этом на вопрос, что случилось с ногами, Алена отвечает: "все окей". Вдобавок недавно экс-возлюбленная Тимати решила сменить имидж: она остригла свои белокурые локоны под каре и что-то сделала с зубами – как предполагают подписчики, вставила виниры. Большинство фанатов уверены, что Шишковой пора принимать антидепрессанты.
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