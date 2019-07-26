Шишкова обнародовала пол будущего ребенка Тимати и Решетовой

Об этом проговорилась экс-возлюбленная исполнителя – Алена Шишкова. Бывшая зазноба рэпера рассказала, что Решетова носит под сердцем сына. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…".
Отметим, что Тимати и Анастасия о том, кто именно у них будет – мальчик или девочка – не распространяются. Будущая мать эту тему старательно обходит.
Меж тем модель с удовольствием рассказывает подписчикам личного аккаунта в Instagram о самочувствии и течении беременности. Например, недавно Анастасия Решетова призналась, что в последнее время начала чувствовать дискомфорт.
"Живот еще не огромный, а ходить тяжелее становится. Про спину вообще молчу", – поделилась невеста Тимати. Отметим, что девушка находится на седьмом месяце.
Напомним, у рэпера Тимати уже есть дочь. Наследницу звезде подарила модель Алена Шишкова. Воспитанием девочки занимается мать артиста – Симона. С раннего возраста малышка изучает английский язык, занимается балетом и посещает педагога по развитию памяти. Судя по всему, с появлением в семье второго ребенка у знаменитой бабушки прибавится забот.
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