Бывшая невеста готовится нанести Тимати удар

Бывшая невеста рэп-исполнителя Тимати выходит замуж. Избранником Алены Шишковой стал участник реалити-шоу "Дом-2" Олег Майами.
Мужчина сделал предложение возлюбленной на съемочной площадке проекта "Форт Боярд". Видеозапись счастливого момента появилась в его личном микроблоге. Пара пока отказалась делиться другими подробностями.
Как передает "Комсомольская правда", многие пользователи усомнились в искренности Алены Шишковой и Олега Майами. По их словам, влюбленные до этого нигде не появлялись вместе.
Напомним, модель в прошлом состояла в серьезных отношениях с музыкантом Тимати. В 2014 году у пары родилась дочь Алиса. Спустя год они расстались.
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