Завистница Кудрявцева ввязалась в состязание с Галкиным

Лера Кудрявцева опубликовала в соцсети свежие кадры со своей 11-месячной дочкой. Машу сняли крупным планом: телезвезда передумала прятать ребенка от общественности, хотя раньше не размещала в Сети ее снимков.
Подписчики предположили, что Лере Кудрявцевой не дает покоя слава Максима Галкина, который ведет блоги за пятилетних близнецов Лизу и Гарри. И теперь телеведущая будет так же делиться с поклонниками успехами своего чада.
Супруг Аллы Пугачевой уже давно делится с подписчиками фото – и видеоотчетом, рассказывая о достижениях двойняшек. Шоумен признавался, что не видит смысла скрывать детей от поклонников – ведь снимки его наследников уже появлялись на страницах светской хроники. Лера Кудрявцева решила последовать его примеру.
48-летняя Лера Кудрявцева вслед за другими звездами отечественного шоу-бизнеса не стала засиживаться в декретном отпуске. Всего через несколько недель после родов звезда в качестве ведущей появилась на сочинском фестивале "Новая волна", напоминает Teleprogramma.pro.
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