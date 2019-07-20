Кудрявцева мучается по ночам из-за маленькой дочери

48-летняя актриса сильно беспокоится за маленькую дочь. По словам звезды, плохие мысли преследуют ее не только днем, но и ночью в кошмарах. Лера Кудрявцева попросила помощи у подписчиков.
"Мамули, скажите, как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся, то машины, то балконы, то вода. Готова стоять на обочине полчаса, чтоб даже шума машины не было слышно, а то вдруг какой-нибудь идиотина летит", – поделилась переживаниями звезда.
Одна из пользовательниц призналась, что столкнулась с подобным, когда у нее появился ребенок: "И у меня такое было. Помню, когда укладывала ребенка спать, то отключала телефон, дверной звонок". Другая поклонница посоветовала Лере Кудрявцевой сходить к психологу.
В комментариях к посту отметились и звезды. Актриса Татьяна Лазарева предложила телеведущей принять участие в ее шоу, чтобы положить конец тревоге. "А я тебе говорю – иди ко мне в программу! Все расскажем, объясним, будешь как новенькая", – обратилась к коллеге артистка. Певица Светлана Лобода порекомендовала "гнать страхи": "И заполнять голову только хорошими мыслями, стараться".
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