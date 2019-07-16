"Летел куда-то": Кудрявцева в шоке от ночных приключений мужа

Лера Кудрявцева предупредила подписчиц об опасности браков с молодыми мужчинами. По наблюдениям телеведущей, они иногда пропадают по ночам.

Хоккеист Игорь Макаров среди ночи пытался улететь в неизвестном направлении. Его жена Лера Кудрявцева поделилась переживаниями с подписчицами в Instagram.

"Сплю я, значит, себе спокойно и вдруг сквозь сон понимаю, что нарастает какой-то шум и льется вода. Шум усиливается, хрясь – грохот! Вскакиваю, включаю свет. Мужа рядом нет, стакан воды пролит на постель", – рассказала о ночных событиях телеведущая.

Позже выяснилось, что ее супругу приснилось, будто он куда-то летел и заблудился. Звезда предупредила ровесниц о том, что у них могут возникнуть такие же проблемы с молодыми избранниками. Оказалось, что подписчицы Леры Кудрявцевой в курсе – они поделились похожими историями.

"У подружки муж через нее в окоп прыгал и прямо на пол – вот было грохота!", "У меня муж по полу во сне полз, а думал, что по дереву лезет", – вспомнили дамы. Были и более серьезные случаи: мужчине приснилось, что на него напала большая собака, и в результате супруга получила кулаком по лбу.

Мужская часть аудитории нашла более простое объяснение ночному инциденту в спальне Леры Кудрявцевой. По мнению одного "эксперта", Макаров неудачно катапультировался и запутался в парашюте.