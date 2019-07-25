Что вытворяли Кудрявцева и Чехова с известным артистом

Лера Кудрявцева наслаждается долгожданным отпуском. Все свое время популярная телеведущая проводит с маленькой дочкой Машей, хозяйничает по дому, а в свободные минуты развлекает себя просмотром различных музыкальных шоу и сериалов, разговорами с подругами.
По всей видимости, события, которыми сейчас живет женщина, настолько захватывающие, что находят свое отражение даже в снах. "Концепция моих снов такова: посмотрела на ночь глядя выступления @iamstevent – будь добр приснись! Поболтала по телефону с @achekhova айда учавствовать в моем сне с закрученным сюжетом. Какие самые интересные сны вы видели? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к подписчикам Лера Кудрявцева.
Речь шла о Стивене Тайлере из группы Aerosmith. На откровения телеведущей откликнулась упомянутая в посте Анфиса Чехова. "Лерыч, а что мы в твоем сне со Стивом-то вытворяли? Расскажи. Хоть во сне твоем я пошалила?" – игриво поинтересовалась у подружки телеведущая. Лера Кудрявцева оказалась категорична. "Даже во сне нет 😂" – ответила приятельница.
Ранее телеблондинка призналась, что она так переживает за маленькую дочь, что ей снятся кошмары. "Мамули, скажите как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся, то Машины, то балконы, то Вода. 🙈готова стоять на обочине пол часа, чтоб даже шума Машины не было слышно, а то вдруг какой нить идиотина летит например . Паника короче или нервы не в п@", – призналась Лера Кудрявцева.
На этот вопрос отреагировали многие знаменитости. Их советы оказались примерно одного характера: стараться не поддаваться панике, думать о хорошем, потому что страх за своих детей неистребим.
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