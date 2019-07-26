Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 июля 2019 года

Татьяна Брухунова показала сына
Татьяна Брухунова не из тех, кто делает достоянием общественности жизнь своих близких и трясет грязным бельем, снимаясь в скандальных ток-шоу. У молодой помощницы Евгения Петросяна есть страница в Instagram, где она сообщает подписчикам о новинках в одежде и косметике, выкладывает фото с культурных мероприятий и из путешествий.
Однако в этот раз 30-летняя ассистентка юмориста сделала исключение. Татьяна опубликовала фотографию с маленьким мальчиком и пояснила: "Сегодня день рождения у этого классного парня! Мой первый крестник, он же племянник. Кирилл! Будь здоровеньким всегда! Люблю!".Татьяна Брухунова не из тех, кто делает достоянием общественности жизнь своих близких и трясет грязным бельем, снимаясь в скандальных ток-шоу. У молодой помощницы Евгения Петросяна есть страница в Instagram, где она сообщает подписчикам о новинках в одежде и косметике, выкладывает фото с культурных мероприятий и из путешествий.
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