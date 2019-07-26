"Горячая штучка!": грудь Седоковой привела народ в экстаз

Пост Анны Седоковой в Instagram посвящен трудностям материнства. Артистка пожаловалась подписчикам, как нелегко бывает с детьми. Вот только снимок, которым экс-солистка "ВИА Гры" сопроводила эти рассуждения, не имеет ничего общего с педагогикой.
"Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок", – глубокомысленно заметила исполнительница.
При этом в центре кадра – немалых размеров грудь Анны Седоковой, слегка прикрытая купальником. Как эта пышная часть тела певицы связана с воспитанием подрастающего поколения, фолловеры не поняли. Хотя, скорее всего, и не особо задумывались – другим были заняты.
"Горячая штучка", "Ты просто ракета", "Ох! Обжигает. Будоражит", – приводит комментарии подписчиков Анны Седоковой "Пятый канал".
Некоторые пользователи нашли в себе силы оторвать глаза от груди певицы и перевести взгляд повыше. Увиденное им не очень понравилось. Фолловеры решили, что Анна Седокова злоупотребляет "уколами красоты". Лицо ужасно перекачано, почти не осталось ничего натурального, заключили подписчики.
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