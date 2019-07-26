"Горячая штучка!": грудь Седоковой привела народ в экстаз

Анна Седокова не реагирует на замечания моралистов. Певица, как и раньше, с удовольствием демонстрирует свое тело поклонникам. На сей раз фанаты пришли в невероятное возбуждение при виде пышной груди артистки. прочитано 480 раз Пост Анны Седоковой в Instagram посвящен трудностям материнства. Артистка пожаловалась подписчикам, как нелегко бывает с детьми. Вот только снимок, которым экс-солистка "ВИА Гры" сопроводила эти рассуждения, не имеет ничего общего с педагогикой. ПО ТЕМЕ "Соски видно": Седокова взбудоражила откровенным фото Анна Владимировна Седокова певица "Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок", – глубокомысленно заметила исполнительница. При этом в центре кадра – немалых размеров грудь Анны Седоковой, слегка прикрытая купальником. Как эта пышная часть тела певицы связана с воспитанием подрастающего поколения, фолловеры не поняли. Хотя, скорее всего, и не особо задумывались – другим были заняты. "Горячая штучка", "Ты просто ракета", "Ох! Обжигает. Будоражит", – приводит комментарии подписчиков Анны Седоковой "Пятый канал". Некоторые пользователи нашли в себе силы оторвать глаза от груди певицы и перевести взгляд повыше. Увиденное им не очень понравилось. Фолловеры решили, что Анна Седокова злоупотребляет "уколами красоты". Лицо ужасно перекачано, почти не осталось ничего натурального, заключили подписчики.

Андрей Евлампиев 26 июля 2019, 04:28 Автор:

ФОТОРЕПОРТАЖ Самые сексапильные наряды Анны Седоковой