Татьяна Брухунова показала сына

Татьяна Брухунова не из тех знаменитостей, кто выставляет на обозрение своих близких людей, не трясет грязным бельем, снимаясь в различных скандального рода ток-шоу. У молодой помощницы Евгения Петросяна есть своя страничка в социальной сети Instagram, где она регулярно делится с подписчиками модными новинками в одежде и косметике, выкладывает фото с различных культурных мероприятий и кадры из путешествий.
Но в этот раз она сделала исключение. 30-летняя ассистентка популярного юмориста продемонстрировала фотографию, на которой запечатлена с маленьким мальчиком. Оказалось, это ее крестный сын. "Сегодня День рождения у этого классного парня! Мой первый крестник (он же племянник)! Кирилл! Будь здоровеньким всегда! Люблю! ❤ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Татьяна Брухунова.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от непосредственности фотографии и рассыпались в комплиментах и поздравлениях самому имениннику и его крестной (и тетушке). На снимке оба запечатлены улыбающимися и в солнцезащитных очках.
О личной жизни Татьяны Брухуновой доподлинно ничего неизвестно. Сама молодая женщина предпочитает подробности держать при себе. Иногда она делает исключение, отвечая на вопросы частного характера. К примеру, Татьяна призналась, что главными составляющими крепких отношений являются уважение, доверие и свобода. "Я органически не переношу ущемление моего личного пространства. Никто не имеет на него права!" – заявила Татьяна Брухунова.
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