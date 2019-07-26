"Я не сожалею": Меньшова высказалась о расставании с мужем

Расставание с супругом, актером Игорем Гординым, знаменитость не считает чем-то ошибочным. По словам Юлии Меньшовой, разлука пошла ей только на пользу.
"Четыре года, которые мы провели врозь, позволили нам совершенно иначе потом ощутить ценность семьи, стать терпимее, бережнее, нежнее… Так что даже это событие оказалось в итоге нужным и важным. В общем, как пела Эдит Пиаф: "Нет, я не сожалею ни о чем", – рассказала Юлия Меньшова в интервью "Московскому Комсомольцу".
Отметим, что теледива не любит раскрывать подробности своей личной жизни. На вопросы о детях и муже всегда отвечает очень сдержанно. Между тем, ее супруг Игорь Гордин с журналистами более словоохотлив. Ранее в интервью артист подробно рассказал, что стало причиной конфликта в его семье.
"После появления дочки у нас с Юлей начался разлад, накопились усталость, невысказанные обиды. Психологи говорят, что через семь лет после свадьбы начинается кризис, вот у нас было то же самое. Дети остались жить с Юлей, а я ушел. Но мы не переставали общаться, сын и дочка сплотили нас, вчетвером ездили на отдых", – говорил супруг Юлии Меньшовой.
Через несколько лет раздельного проживания актер предложил телеведущей возобновить отношения. Меньшова ответила согласием. Игорь Гордин отметил, что именно семья делает его счастливым.
"Формула нашего счастья проста и банальна – надо уметь слушать и слышать партнера, тогда вы не дойдете до развода, не гнушаться делать шаг навстречу. Только потеряв то, что у вас было, начинаешь по-настоящему ценить то, что имеешь. Слава Богу, что мы смогли все вернуть", – отмечал муж Юлии Меньшовой.
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