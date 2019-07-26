Стало хуже: заявили об операции отравившегося Алибасова

Врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см. При этом еще в начале июля обследование показало сужение до 0,8 см. Также у него диагностирован эзофагит, гастрит, дуоденит и дуодено-гастральный рефлюкс. Все это последствия химического ожога пищевода в результате отравления чистящим средством для труб.
"По причине серьезного сужения пищевода артист может принимать пищу исключительно в жидком виде. Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел", – рассказал помощник продюсера Вадим Горжанкин.
Состояние Алибасова ухудшилось настолько, что невозможно хирургическое вмешательство. "Алибасову оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Не исключено проведение операции на пищеводе. Все зависит от дальнейшей динамики", – заключил представитель Бари Алибасова.
Напомним, в начале июня стало известно о срочной госпитализации музыкального продюсера. Сообщалось, что тот по ошибке выпил средство для прочистки труб. Далее новости шли одна тревожнее другой: утверждалось, будто Бари Алибасов на грани жизни и смерти. Впрочем, через пару недель продюсер не только смог выписаться, но и благополучно сняться в шоу Андрея Малахова.
Разразился скандал. Появились слухи, будто Бари Алибасов инсценировал отравление, чтобы лишний раз попиариться и заработать.
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