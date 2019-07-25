Знаменитый боксер готов заплатить за бой Киркорова и Леонтьева

Знаменитых артистов отправили на ринг. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик готов заплатить за то, чтобы Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев друг друга отмутузили.

Боец не исключает возможности, что подобное может теоретически произойти. "Если бы мне завтра сказали, что Киркоров будет боксировать против Леонтьева и просмотр будет стоить $200, то я бы, скорее всего, заплатил", – заявил Александр Гвоздик YouTube-каналу #ZeRingШоу.

Также спортсмен прокомментировал возможный поединок Сергея Ковалева и Сауля Альвареса, сравнив их бой с шоу. "Мне говорили, что бой боксера Флойда Мэйвезера и бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора – это цирк и противоречит спорту. Но это ведь все-таки шоу-бизнес, помимо спорта", – считает Гвоздик. По его мнению, россиянин сможет хорошо заработать на бое.

Отметим, что мечта боксера столкнуть лбами Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева вряд ли осуществится. Ведь у певцов – хорошие профессиональные и дружеские отношения, построенные на взаимном уважении. Так, в 2018 году исполнители сделали милое совместное фото в Майами, где, как оказалось, отдыхали.

Напомним, тогда Филипп Киркоров провел длинные зимние каникулы в США с детьми – Аллой-Викторией и Мартином. Семья звезды замечательно проводила время с семьей Кристины Орбакайте, а перед отлетом домой артист встретился с Валерием Леонтьевым, также проводящим зиму в Майами.

"Мы провели чудесный вечер с моим Другом и Легендой (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.) и юными поклонниками таланта Великого Артиста. Я всегда знал, что у моих детей – прекрасный вкус!" – высказался в прошлом году Филипп Киркоров.

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