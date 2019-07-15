Киркоров объявил о прибавлении в семействе

Артист опубликовал трогательный видеоролик. "В нашей семье прибавление! + 3 зайки! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Давайте придумаем имена вместе!" – подписал кадры певец.
На видео семилетние Алла-Виктория и Мартин заботятся о пушистых друзьях. В аккаунте же сына исполнителя показан процесс выбора и покупки питомцев. Теперь Филипп Киркоров оказался перед сложным выбором: как назвать троих маленьких друзей.
У подписчиков Филиппа Киркорова появилась возможность проявить фантазию. "Назовите их Афоня, Бася и Дымок", "Предлагаю Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф", "Атос, Портос и Арамис", "Одну, девочку можно назвать Джуди в честь Джуди Хопс из мультфильма "Зверополис", – предложили поклонники певца.
Отметим, в семье звезды живет пес по кличке Лоренцо породы вельш-корги. Его Филиппу Киркорову несколько лет назад подарила подруга, бизнес-леди Ольга Слуцкер.
Как писали "Дни.ру", Филипп Киркоров пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce & Gabbana едва не окончилось для него трагически: на звезду напала лошадь. Животное захотело попробовать льняную сорочку исполнителя на зуб. К счастью, обошлось без травм.
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