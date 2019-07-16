Резко постаревший Киркоров вызвал оторопь

Интернет-тренд не обошел стороной и российских звезд. Уже успели показать себя в старости Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Ксения Собчак, Кристина Асмус, Гарик Харламов и многие другие.
Решил поучаствовать во флешмобе и король российской эстрады. "#faceappchallenge объявляю закрытым!" – подписал снимок Филипп Киркоров. Однако фото вызвало неоднозначную реакцию. Далеко не все оценили снимок.
"Какой ужас, Филипп уберите это, вы никогда так выглядеть не будете, посмотрите на своего отца, как он красиво стареет, я думаю вы тоже будете в старости выглядеть достойно", "Вот ужас", "Не спешите стареть", "Тут Вам явно больше 100!", "Жесть", "Даже не похож на звезду Филиппа", – отметили в комментариях поклонники исполнителя.
По словам некоторых фанатов, ФилиппуКиркорову еще рано думать о старости. Также фолловеры звезды привели в пример отца певца – Бедроса, который, по их мнению, стареет очень красиво и благородно.
Как писали "Дни.ру", Филипп Киркоров пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce & Gabbana едва не окончилось для него трагически: на звезду напала лошадь. Животное захотело попробовать льняную сорочку исполнителя на зуб. К счастью, обошлось без травм.
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