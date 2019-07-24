Осунувшуюся МакSим упрекнули в утрате индивидуальности

Певица МакSим удивила поклонников – они даже не сразу ее узнали. Артистка не просто похудела, но преобразилась. Кое-кто счел, что Марина Максимова утратила индивидуальность.

В спортзале певица МакSим бывает часто – тем более в такую дождливую погоду. Артистка опубликовала фотографию со своих занятий – а поклонники ее едва узнали.

Как отмечают комментаторы, певица МакSим преобразилась до неузнаваемости. Подписчикам известно о способности звезды быстро возвращать форму: она доказала это после рождения своих дочерей (Александре – 10 лет, Марии скоро исполнится 5). Но так кардинально певица никогда не менялась.

У певицы МакSим вытянулось и осунулось лицо. Фолловеры засыпали артистку вопросами – а где же ее щечки с ямочками? Подписчики решили, что звезда слегка переусердствовала и посоветовали ей немного поправиться.

Некоторые раскритиковали артистку: по их мнению, певица МакSим потеряла свою индивидуальность. "Я думала, Оля Бузова тут на фото... Зачем быть шаблоном с одинаковым макияжем, прической и одеждой? Ты потерялась и очень жаль!", – пишет комментатор. Однако большинство фанатов все же поддержали певицу.

Напомним, в середине апреля певица МакSим за границей попала в ДТП по дороге в аэропорт. Она получила множество ушибов, из-за сотрясения мозга была нарушена речь. За минувшие три месяца МакSим не только восстановилась, но и возобновила концерты и гастроли.