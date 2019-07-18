Певица МакSим покрасила волосы 10-летней дочери

В личном Instagram артистка рассказала, что в жизни ее старшей наследницы – 10-летней Саши – начался новый этап. Девочка покрасила волосы.
Правда, не все так страшно, цвет поменяли только кончикам – они стали розовыми. Судя по всему, певица МакSим не была против преображения.
Итак, начинаем схватку с переходным возрастом", – отметила знаменитость.
Подписчики поспешили успокоить вокалистку. "Ладно хоть еще только кончики😁 А то у меня сестра додумалась полностью в розовый покраситься😁😁😁 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я думаю ты мудрая мама😏", "Ну сзади очень даже красиво", "Хорошо хоть Маша еще не просит 😅🙈", – отмечают поклонники певицы МакSим.
Напомним, у артистки две дочери: 10-летняя Александра и пятилетняя Мария. Старшая наследница знаменитости, помимо школьных занятий, занимается танцами, музыкой и фехтованием, к тому же этой зимой девочка попробовала свои силы в биатлоне. Младшая наследница певицы МакSим пока ходит в детский сад, там она учит английский язык у иностранных педагогов.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Главное деньги, все можно купить
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Ненавижу подругу
Висит кожа после похудения
Обманываю его
Сын мой все равно женился на старухе
Внешность ухудшается после родов
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Любовь война
Найти мужа на сайте знакомств
Как перестать жрать
мой опыт с гадалкой
девственник в 27
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!