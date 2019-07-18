Певица МакSим покрасила волосы 10-летней дочери

Вокалистка столкнулось со сложностями в воспитании детей. У дочери певицы МакSим начался переходный возраст.

В личном Instagram артистка рассказала, что в жизни ее старшей наследницы – 10-летней Саши – начался новый этап. Девочка покрасила волосы.

Правда, не все так страшно, цвет поменяли только кончикам – они стали розовыми. Судя по всему, певица МакSим не была против преображения.

Итак, начинаем схватку с переходным возрастом", – отметила знаменитость.

Подписчики поспешили успокоить вокалистку. "Ладно хоть еще только кончики😁 А то у меня сестра додумалась полностью в розовый покраситься😁😁😁 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я думаю ты мудрая мама😏", "Ну сзади очень даже красиво", "Хорошо хоть Маша еще не просит 😅🙈", – отмечают поклонники певицы МакSим.

Напомним, у артистки две дочери: 10-летняя Александра и пятилетняя Мария. Старшая наследница знаменитости, помимо школьных занятий, занимается танцами, музыкой и фехтованием, к тому же этой зимой девочка попробовала свои силы в биатлоне. Младшая наследница певицы МакSим пока ходит в детский сад, там она учит английский язык у иностранных педагогов.