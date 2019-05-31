МакSим призналась в серьезном расстройстве после аварии
Певице МакSим пришлось провести больше месяца в больнице. С тех пор артистка боится садиться за руль автомобиля – хотя во время памятной аварии машину вела не она.
"Мне страшно ездить за рулем. В больнице после того ДТП я провела больше месяца. Вообще я – бесстрашный человек. Раньше также попадала в аварии, но сейчас стараюсь беречь себя. У меня все-таки дети. Самое страшное, что ты не можешь контролировать процесс. В момент ДТП я была не за рулем", – рассказала МакSим в программе Аллы Довлатовой на "Русском радио".
Когда случилась страшная авария, певица МакSим направлялась на съемки нового клипа. Вместо этого артистка оказалась в больнице, а коллегам пришлось срочно искать замену исполнительнице главной роли. Найти похожую актрису удалось, клип сняли, а МакSим с тех пор мечтает познакомиться со своей дублершей, пишет Teleprogramma.pro.
В результате аварии, в которую певица Макsим попала 23 апреля, она получила серьезные повреждения – все тело артистки было покрыто гематомами. Кроме того, она очень сильно ударилась подбородком, из-за чего практически не могла говорить.
После ДТП певица МакSим лечилась за рубежом. Артистка отметила, что заграничный медицинский сервис ей не очень понравился. Она мечтала поскорее оказаться дома. Последние полторы недели своего "больничного" МакSим восстанавливалась уже в России, здесь врачи поставили ее на ноги. Певица уверена, что ей помогли выздороветь родные стены.
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